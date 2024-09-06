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Доктор Мясников сообщил о пользе фруктов и овощей в борьбе с атеросклерозом

6 сентября 2024, 06:19
Атеросклероз — состояние, при котором сосуды забиваются холестериновыми бляшками, что мешает нормальному кровотоку. По словам доктора Александра Мясникова, есть способ, который помогает сохранить сосуды здоровыми.

Атеросклероз — заболевание, при котором сосуды забиваются холестериновыми бляшками. Из-за нарушения кровотока возрастает риск инфаркта и инсульта, поэтому врачи настоятельно рекомендуют исключить факторы, ухудшающие состояние сосудов.

По словам доктора Александра Мясникова, в первую очередь, это отказ от вредных привычек. Так, негативными факторами врач называет курение, высокое артериальное давление, высокое содержание сахара и холестерина в крови, лишний вес и отсутствие физической нагрузки.

Мясников рассказал, что сам по себе холестерин не вызывает опасения. Гораздо опаснее измененное состояние сосудов, когда холестерин прилипает к их стенкам. Поэтому также важно снять хроническое воспаление в организме.

В этом помогут овощи и фрукты, которые могут избавить от воспаления, рассказал врач в эфире программы «О самом главном». В качестве примера он привел яблоки, вишню, чернику.

Кроме того, важно нормализовать режим сна, не переедать, избавиться от лишних килограммов, чаще бывать на свежем воздухе. Еще одно правило, о котором рассказал Мясников, здоровый микробиом, являющийся мощнейшим фактором риска воспаления.

Мясников отметил, важно предупредить атеросклероз, так как если же болезнь уже есть, очистить сосуды не удастся, , пишет ИА RuNews24.ru.

Поэтому пациентам, у которых уже есть диагноз, Мясников посоветовал пить статины, ацетилсалициловую кислоту, включить в ежедневное расписание дозированные физнагрузки.

«Сосуды вы уже не очистите, но надо подготовить сердце к работе в ограниченных условиях. Научить сердце переносить гипоксию», — пояснил Мясников.
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