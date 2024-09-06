Голодная енотовидная собака остановила работу предприятия в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Собака была очень голодной и просила еду у работников предприятия. Новосибирцы не знали, что с ней делать и позвали на помощь зоозащитников.
Животное увезли к ветеринарам. Оно оказалось полностью здоровым. Несколько дней енотовидная собака жила у волонтера. Ее кормили, любили и помогали адаптироваться.
Однако зоозащитнице дали совет, выпустить зверя на волю, пишет МК в Новосибирске. Тогда его отвезли в Ордынский район, где хорошие условия для жизни в природе. Такие собаки должны успеть вырыть норку для зимовки.
Енотовидные собаки в прошлом году терроризировали деревню под Новосибирском. Они нападали на домашний скот.