atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Собака пришла к людям

Голодная енотовидная собака остановила работу предприятия в Новосибирске

6 сентября 2024, 06:07
Фото: 1MI
Собака пришла к людям
На территорию предприятия в Октябрьском районе Новосибирска пробралась енотовидная собака, о чем рассказали зоозащитники.

Собака была очень голодной и просила еду у работников предприятия. Новосибирцы не знали, что с ней делать и позвали на помощь зоозащитников.

Животное увезли к ветеринарам. Оно оказалось полностью здоровым. Несколько дней енотовидная собака жила у волонтера. Ее кормили, любили и помогали адаптироваться.

Однако зоозащитнице дали совет, выпустить зверя на волю, пишет МК в Новосибирске. Тогда его отвезли в Ордынский район, где хорошие условия для жизни в природе. Такие собаки должны успеть вырыть норку для зимовки.

Енотовидные собаки в прошлом году терроризировали деревню под Новосибирском. Они нападали на домашний скот.

Фото: Елена Сундукова
Бешеная енотовидная собака покусала человека под Новосибирском – введен карантин
Узнать подробнее
Читайте также:
Очаг бешенства найден в Новосибирской области – в поселке Ермаковский ввели карантинЕще в одном районе Новосибирской области ввели карантин по бешенству
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
После жалобы Путину в трамваях Новосибирска нашли нарушения
Сегодня, 03:50
В ВК начались «карательные санкции» — заблокирован паблик с тысячами подписчиков
Сегодня, 03:19
Стремительный рост цен на такси — причины и сроки
Сегодня, 03:09
Банда подростков-вандалов с топором кошмарят жителей Новосибирска
Сегодня, 02:22
В Новосибирске под суд пойдут 8 организаторов подпольных казино
Вчера, 12:35
Аварии на теплосетях учились ликвидировать в Новосибирске
Вчера, 10:53