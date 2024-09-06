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Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

На заседании обсудили вопросы экономики

Губернатор провел заседание оперштаба по обеспечению устойчивости экономики

6 сентября 2024, 10:12
Фото: правительство НСО
На заседании обсудили вопросы экономики
Эффектность инструментов по снижению дефицита кадров на предприятиях региона, а также результаты мониторинга цен на топливо, продукты питания, обсудили на заседании в правительстве Новосибирской области.

Министр труда и соцразвития Новосибирской области Елена Бахарева доложила губернатору о ситуации с кадрами. В настоящий момент по региону сохраняются низкие показатели безработицы. Ее уровень составляет 0,5% от общей численности рабочей силы. Этот ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (было 0,9%). Показатель общей безработицы в среднем за II квартал 2024 года — 2,9%, (в аналогичном периоде прошлого года — 3,6%). Сейчас не трудоустроены 7542 новосибирца, что на 37% меньше по сравнению с прошлым годом.

Однако кадровая потребность все еще существуют. До сих пор необходимы инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, техники, механики, станочники, слесари, сборщики, электрогазосварщики, монтажники, электромонтеры, формовщики, бетонщики, швеи, повара, водители.

Также с докладом выступил министр промышленности Андрей Гончаров. Он рассказал о ценах на топливо и продукты питания. Ведомство не допускает необоснованный рост цен, а перебоев с поставками топлива не наблюдается. На потребительском рынке с продуктами первой необходимости тоже все стабильно: широкий ассортимент и меняющиеся цены с общероссийскими тенденциями.

Также участники заседания обсудили работу предприятий различных отраслей экономики в текущих условиях доступности кредитов. Глава области выделил важность поддержки государственного строительства, сельского хозяйства и производства, прежде всего, в отношении малых и средних компаний.

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