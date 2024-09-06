Губернатор провел заседание оперштаба по обеспечению устойчивости экономики

Министр труда и соцразвития Новосибирской области Елена Бахарева доложила губернатору о ситуации с кадрами. В настоящий момент по региону сохраняются низкие показатели безработицы. Ее уровень составляет 0,5% от общей численности рабочей силы. Этот ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (было 0,9%). Показатель общей безработицы в среднем за II квартал 2024 года — 2,9%, (в аналогичном периоде прошлого года — 3,6%). Сейчас не трудоустроены 7542 новосибирца, что на 37% меньше по сравнению с прошлым годом.