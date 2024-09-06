Компания «Россети Новосибирск» работает в режиме повышенной готовности

С 16.00 6 сентября сотрудники компании «Росстети Новосиирск» работают в режиме повышенной готовности. Чтобы оперативно отреагировать на возможные нарушения в электросетях и не допустить перерывов в электроснабжении избирательных участков, подготовлены 216 аварийных бригад, более 630 энергетиков и 163 единицы техники. Ещё 11 передвижных дизельных генераторов общей мощностью 2,72 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.