Компания «Россети Новосибирск» работает в режиме повышенной готовности

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
С 16.00 6 сентября сотрудники компании «Росстети Новосиирск» работают в режиме повышенной готовности. Чтобы оперативно отреагировать на возможные нарушения в электросетях и не допустить перерывов в электроснабжении избирательных участков, подготовлены 216 аварийных бригад, более 630 энергетиков и 163 единицы техники. Ещё 11 передвижных дизельных генераторов общей мощностью 2,72 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.
Сообщить о нарушениях электроснабжения и обнаруженных повреждениях энергообъектов можно по телефонам диспетчерских служб.
«Прием звонков осуществляется в автоматическом режиме с помощью робота. При этом абоненту необходимо только назвать полный адрес, по которому отключено электричество. Робот распознает голос абонента и сформирует автоматизированный ответ о причине отключения и времени восстановления электроснабжения. А в это время диспетчер уже направит бригаду для устранения повреждения», — сообщили в пресс-службе энергокомпании.
Оперативную информацию обо всех авариях и сроках их устранения можно уточнить на сайте «Россети Новосибирск» в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии», где реализована возможность адресного поиска.
Энергетики продолжат работать в режиме повышенной готовности до 07:00 9 сентября.