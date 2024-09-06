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В режиме повышенной готовности персонал будет работать до утра 9 сентября

Компания «Россети Новосибирск» работает в режиме повышенной готовности

6 сентября 2024, 10:18
Фото: пресс-служба «Россети Новосибирск»
В режиме повышенной готовности персонал будет работать до утра 9 сентября
В Новосибирской области в зоне ответственности «Россети Новосибирск» на период проведения единого дня голосования ввели режим повышенной готовности.

С 16.00 6 сентября сотрудники компании «Росстети Новосиирск» работают в режиме повышенной готовности. Чтобы оперативно отреагировать на возможные нарушения в электросетях и не допустить перерывов в электроснабжении избирательных участков, подготовлены 216 аварийных бригад, более 630 энергетиков и 163 единицы техники. Ещё 11 передвижных дизельных генераторов общей мощностью 2,72 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и обнаруженных повреждениях энергообъектов можно по телефонам диспетчерских служб.

«Прием звонков осуществляется в автоматическом режиме с помощью робота. При этом абоненту необходимо только назвать полный адрес, по которому отключено электричество. Робот распознает голос абонента и сформирует автоматизированный ответ о причине отключения и времени восстановления электроснабжения. А в это время диспетчер уже направит бригаду для устранения повреждения», — сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Оперативную информацию обо всех авариях и сроках их устранения можно уточнить на сайте «Россети Новосибирск» в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии», где реализована возможность адресного поиска.

Энергетики продолжат работать в режиме повышенной готовности до 07:00 9 сентября.

Более 250 семей энергетиков трудятся в «Россети Новосибирск»
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