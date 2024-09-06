Кто отравил воду в Новосибирской области мышьяком: делом занялся Следком

«Достаточно сложной» назвал ситуацию с расследованием уголовного дела об отравлении мышьяком питьевой воды в Коченевском районе руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Евгений Долгалев. Пока следствие не представляет, как яд попал в воду. Наиболее вероятная версия — природные процессы.