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Отравленную воду пили жители восьми сел в Новосибирской области

Кто отравил воду в Новосибирской области мышьяком: делом занялся Следком

6 сентября 2024, 08:34
Фото: 1MI
Отравленную воду пили жители восьми сел в Новосибирской области

Следователи выясняют, кто отравил воду в Новосибирской области мышьяком

По факту обнаружения яда в питьевой воде возбуждено уголовного дело, сообщил глава управления Следственного комитета по Новосибирской области.

«Достаточно сложной» назвал ситуацию с расследованием уголовного дела об отравлении мышьяком питьевой воды в Коченевском районе руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Евгений Долгалев. Пока следствие не представляет, как яд попал в воду. Наиболее вероятная версия — природные процессы.

«Но мы даем оценку действиям должностных лиц, которые должны это своевременно отслеживать, поводить отбор соответствующих проб, проводить анализы и так далее», — сообщил Евгений Долгалев в пресс-центре агентства ТАСС.

Сейчас для жителей пострадавших сел организован подвоз чистой воды, однако ситуация требует «системного решения», добавил главный следователь региона.

О серьезном превышении нормативов содержания мышьяка в питьевой воде, которую используют жители восьми сел Коченевского района, стало известно в середине августа. Соответствующее заключение опубликовал Роспотребнадзор.

Серьезные болезни грозят новосибирцам, пившим много лет отравленную мышьяком воду
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#Новосибирск#Новосибирская область#Вода#Уголовное дело#Отравление#Мышьяк#Коченевский район
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