Кто отравил воду в Новосибирской области мышьяком: делом занялся Следком

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
«Достаточно сложной» назвал ситуацию с расследованием уголовного дела об отравлении мышьяком питьевой воды в Коченевском районе руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Евгений Долгалев. Пока следствие не представляет, как яд попал в воду. Наиболее вероятная версия — природные процессы.
«Но мы даем оценку действиям должностных лиц, которые должны это своевременно отслеживать, поводить отбор соответствующих проб, проводить анализы и так далее», — сообщил Евгений Долгалев в пресс-центре агентства ТАСС.
Сейчас для жителей пострадавших сел организован подвоз чистой воды, однако ситуация требует «системного решения», добавил главный следователь региона.
О серьезном превышении нормативов содержания мышьяка в питьевой воде, которую используют жители восьми сел Коченевского района, стало известно в середине августа. Соответствующее заключение опубликовал Роспотребнадзор.