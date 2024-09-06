Мигрант-насильник набросился на школьницу — как его наказали

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Все случилось 3 сентября в Заельцовском районе. Многодетная мать гуляла с детьми на детской площадке. 12-летнюю дочку она отправила зайти в квартиру за смесью для питания. Спустя пару минут женщина услышала крики.
На звуки выбежала бабушка и начала стучаться в двери, где о помощи просила ее внучка. Спустя время из квартиры выбежала девочка. Выяснилось, что мигрант, снимающий жилье, затащил к себе школьницу и пытался над ней надругаться, пишет Infopro54. На шее ребенка заметили следы засосов.
Иностранца арестовали на два месяца, пока идет разбирательство. Известно, что девочка имела психологические проблемы, была доверчивым ребенком, а теперь она замкнулась в себе.
Пенсионер-педофил проведет в колонии 17 лет за изнасилование детей.