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Posted Сегодня, 05:21

Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Девочка испугана

Мигрант-насильник набросился на школьницу — как его наказали

6 сентября 2024, 05:21
Фото: Изображение Midjourney
Девочка испугана

Мигрант-насильник набросился на школьницу в Новосибирске

Иностранец затащил в свою квартиру школьницу и пытался над ней надругаться, о чем рассказала мать девочки.

Все случилось 3 сентября в Заельцовском районе. Многодетная мать гуляла с детьми на детской площадке. 12-летнюю дочку она отправила зайти в квартиру за смесью для питания. Спустя пару минут женщина услышала крики.

На звуки выбежала бабушка и начала стучаться в двери, где о помощи просила ее внучка. Спустя время из квартиры выбежала девочка. Выяснилось, что мигрант, снимающий жилье, затащил к себе школьницу и пытался над ней надругаться, пишет Infopro54. На шее ребенка заметили следы засосов.

Иностранца арестовали на два месяца, пока идет разбирательство. Известно, что девочка имела психологические проблемы, была доверчивым ребенком, а теперь она замкнулась в себе.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Дети#Изнасилование#Мигранты#Арест#Школьница#18+
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