Мигрант-насильник набросился на школьницу — как его наказали

На звуки выбежала бабушка и начала стучаться в двери, где о помощи просила ее внучка. Спустя время из квартиры выбежала девочка. Выяснилось, что мигрант, снимающий жилье, затащил к себе школьницу и пытался над ней надругаться, пишет Infopro54. На шее ребенка заметили следы засосов.