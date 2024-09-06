Мигранта не будут судить в Новосибирске за убийство женщины

Наталья Устинова пропала в сентябре 2019 года, когда поехала покупать новую машину. Ее тело нашли на пустыре в Кировском районе только спустя месяц. Следствие сразу подозревало в преступлении знакомого женщины, который работал на СТО и вызвался помочь с выбором автомобиля. Но тот улетел на родину, расследование тянулось медленно, близкие погибшей обвиняли следователей в попытках замять дело.