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Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Следствие продолжалось почти пять лет

Мигранта не будут судить в Новосибирске за убийство женщины

6 сентября 2024, 09:50
Фото: 1MI
Следствие продолжалось почти пять лет

Мигранта не будут судить в Новосибирске за убийство Натальи Устиновой

Следователи доказали причастность гражданина Азербайджана к одному из самых резонансных преступлений в Новосибирской области.

Завершено расследование уголовного дела об убийстве матери двоих детей Натальи Устиновой. Новосибирские следователи заочно предъявили обвинение ее знакомому, гражданину Азербайджана. По словам руководителя регионального управления Следственного комитета России Евгения Долгалева, его вина доказана, собраны все улики, говорящие в пользу этой версии.

Однако в итоге Генеральная прокуратура передала дело в Азербайджан, где и должен пройти судебный процесс. По словам Долгалева, это единственная возможность привлечь подозреваемого к ответственности.

Наталья Устинова пропала в сентябре 2019 года, когда поехала покупать новую машину. Ее тело нашли на пустыре в Кировском районе только спустя месяц. Следствие сразу подозревало в преступлении знакомого женщины, который работал на СТО и вызвался помочь с выбором автомобиля. Но тот улетел на родину, расследование тянулось медленно, близкие погибшей обвиняли следователей в попытках замять дело.

По итогам 2019 года запрос «Наталья Устинова» в Яндексе занял четвертое место по популярности у жителей Новосибирской области.

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#Новосибирск#Суд#Убийство#Уголовное дело#Мигрант
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