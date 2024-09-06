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На счету маньяка десятки жертв

Найдена новая жертва маньяка Чуплинского из Новосибирской области

6 сентября 2024, 09:09
Фото: 1MI
На счету маньяка десятки жертв
Отбывающего наказание маньяка заподозрили в еще одном преступлении, сообщили в Следственном комитете.

Пропавшая 20 лет назад студентка, тело которой опознали только в этом году, была одной из жертв бывшего милиционера Евгения Чуплинского. Он отбывает пожизненный срок за серию жестоких убийств женщин, совершенные в 90-е годы.

«Провели геномоскопическую экспертизу и выяснилось, что части одного из тел, за которые был осужден этот маньяк, принадлежат пропавшей девушке. Мы смогли это отождествить», — заявил руководитель управления Следственного комитета по Новосибирской области Евгений Долгалев.

По словам главного следователя региона, сейчас с осужденным Чуплинским проводят следственные действия.

Бывшего сотрудника МВД Евгения Чуплинского называют самым кровавым маньяком за историю Новосибирской области. Он осквернял тела убитых, а потом расчленял их. Поймать его не могли почти 20 лет. Никто не мог заподозрить в примерном семьянине серийного убийцу-извращенца.

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#Артем Шершнев#Новосибирск#Убийство#Маньяк#Следствие#Жертва#Евгений Чуплинский
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