Найдена новая жертва маньяка Чуплинского из Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Пропавшая 20 лет назад студентка, тело которой опознали только в этом году, была одной из жертв бывшего милиционера Евгения Чуплинского. Он отбывает пожизненный срок за серию жестоких убийств женщин, совершенные в 90-е годы.
«Провели геномоскопическую экспертизу и выяснилось, что части одного из тел, за которые был осужден этот маньяк, принадлежат пропавшей девушке. Мы смогли это отождествить», — заявил руководитель управления Следственного комитета по Новосибирской области Евгений Долгалев.
По словам главного следователя региона, сейчас с осужденным Чуплинским проводят следственные действия.
Бывшего сотрудника МВД Евгения Чуплинского называют самым кровавым маньяком за историю Новосибирской области. Он осквернял тела убитых, а потом расчленял их. Поймать его не могли почти 20 лет. Никто не мог заподозрить в примерном семьянине серийного убийцу-извращенца.