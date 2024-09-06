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Published Сегодня, 04:18

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Нелюбов курировал сферу образования

Неожиданные кадровые решения пообещал принять губернатор Новосибирской области

6 сентября 2024, 04:18
Фото: atas.info
Нелюбов курировал сферу образования
Перестановки кадров в региональном правительстве анонсировал новосибирский губернатор.

5 сентября в НГПУ прошел ученый совет, на котором присутствовал глава региона Андрей Травников. На заседании представили нового ректора университета. Им стал Сергей Нелюбов, который не один год был заместителем губернатора и накануне ушел в отставку. Предыдущий ректор Алексей Герасев уволился по неизвестной причине, спустя более 15 лет работы.

Андрей Травников сообщил о кадровых перестановках в областном правительстве. Они связаны с уходом Сергея Нелюбова.

Кто именно займет кресло, станет известно на следующей неделе. Вероятно, губернатор сообщит об этом во время оперативного совещания 9 сентября. Назначения он назвал «неожиданными».

Стало известно, чем займется вице-губернатор Новосибирской области после отставки
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#Эмилия Губарева#Общество#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#НГПУ#Губернатор#Отставка#Андрей Травников#Сергей Нелюбов
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