Неожиданные кадровые решения пообещал принять губернатор Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
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Updated Сегодня, 04:19
5 сентября в НГПУ прошел ученый совет, на котором присутствовал глава региона Андрей Травников. На заседании представили нового ректора университета. Им стал Сергей Нелюбов, который не один год был заместителем губернатора и накануне ушел в отставку. Предыдущий ректор Алексей Герасев уволился по неизвестной причине, спустя более 15 лет работы.
Андрей Травников сообщил о кадровых перестановках в областном правительстве. Они связаны с уходом Сергея Нелюбова.
Кто именно займет кресло, станет известно на следующей неделе. Вероятно, губернатор сообщит об этом во время оперативного совещания 9 сентября. Назначения он назвал «неожиданными».