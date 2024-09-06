Неожиданные кадровые решения пообещал принять губернатор Новосибирской области

5 сентября в НГПУ прошел ученый совет, на котором присутствовал глава региона Андрей Травников. На заседании представили нового ректора университета. Им стал Сергей Нелюбов, который не один год был заместителем губернатора и накануне ушел в отставку. Предыдущий ректор Алексей Герасев уволился по неизвестной причине, спустя более 15 лет работы.