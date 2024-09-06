Певец Шура раскрыл секрет похудения на 40 кг

Posted Сегодня, 01:56
Published Сегодня, 01:56
Modified Сегодня, 01:58
Updated Сегодня, 01:58
Александр Медведев, более известный как певец Шура из Новосибирска, сильно похудел. Он весил почти 130 кг еще несколько лет назад. Сейчас артист борется с онкологическим заболеванием.
Чтобы наладить свое здоровье, певец стал придерживаться здорового образа жизни. Шура перешел на специальное питание и за это время скинул 40 кг. Также он отказался от алкогольных напитков и перестал употреблять запрещенные вещества.
Певец порекомендовал подписчикам следить за здоровьем, меньше потреблять вредную пищу, тем самым вырабатывать силу воли.
Однажды Шура потерял все зубы и рассказал эту историю своей публике.