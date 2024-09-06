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Posted Сегодня, 01:56

Published Сегодня, 01:56

Modified Сегодня, 01:58

Updated Сегодня, 01:58

Чем болен певец

Певец Шура раскрыл секрет похудения на 40 кг

6 сентября 2024, 01:56
Фото: страница в соцсети Шуры
Чем болен певец

40 кг сбросил из-за смертельной болезни новосибирский певец Шура

Новосибирский певец Шура раскрыл секрет своего похудения, о чем написал на своей странице в социальных сетях.

Александр Медведев, более известный как певец Шура из Новосибирска, сильно похудел. Он весил почти 130 кг еще несколько лет назад. Сейчас артист борется с онкологическим заболеванием.

Чтобы наладить свое здоровье, певец стал придерживаться здорового образа жизни. Шура перешел на специальное питание и за это время скинул 40 кг. Также он отказался от алкогольных напитков и перестал употреблять запрещенные вещества.

Певец порекомендовал подписчикам следить за здоровьем, меньше потреблять вредную пищу, тем самым вырабатывать силу воли.

Однажды Шура потерял все зубы и рассказал эту историю своей публике.

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