Под Новосибирском начали разбирать севший в поле самолет

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
К работам по разборке севшего на пшеничное поле самолета приступили в Убинском районе. Спецтехника грузила пассажирские сидения в машину и вывозила с поля в неизвестную точку, передает «Убинский вестник».
Однако эта информация появилась в соцсетях. В компании «Уральские авиалинии», которой принадлежит воздушное судно, официально о работах не предупреждали.
Самолет сел в поле 12 сентября 2023 года. Это была аварийная ситуация. Трагедии избежать удалось из-за действий пилотов. На борту было более 160 человек, никто из них не пострадал. Героями экипаж не стал — спустя время они были вынуждены уволиться, так как их отстраняли от работы.