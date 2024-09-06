Под Новосибирском начали разбирать севший в поле самолет

Самолет сел в поле 12 сентября 2023 года. Это была аварийная ситуация. Трагедии избежать удалось из-за действий пилотов. На борту было более 160 человек, никто из них не пострадал. Героями экипаж не стал — спустя время они были вынуждены уволиться, так как их отстраняли от работы.