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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

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Updated Сегодня, 08:15

Самолет разбирают

Под Новосибирском начали разбирать севший в поле самолет

6 сентября 2024, 08:13
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Самолет разбирают
В Новосибирской области приступили к разбору самолета, который год назад приземлился в поле.

К работам по разборке севшего на пшеничное поле самолета приступили в Убинском районе. Спецтехника грузила пассажирские сидения в машину и вывозила с поля в неизвестную точку, передает «Убинский вестник».

Фото: Убинский вестник — новости Убинского района

Однако эта информация появилась в соцсетях. В компании «Уральские авиалинии», которой принадлежит воздушное судно, официально о работах не предупреждали.

Самолет сел в поле 12 сентября 2023 года. Это была аварийная ситуация. Трагедии избежать удалось из-за действий пилотов. На борту было более 160 человек, никто из них не пострадал. Героями экипаж не стал — спустя время они были вынуждены уволиться, так как их отстраняли от работы.

Видео: atas.info
Спустя год стала известна судьба севшего на новосибирском поле самолета
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#Самолет#Убинский район#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском
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