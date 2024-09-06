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Published Сегодня, 03:50

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Updated Сегодня, 03:52

Нарушения устраняют

После жалобы Путину в трамваях Новосибирска нашли нарушения

6 сентября 2024, 03:50
Фото: atas.info
Нарушения устраняют

В Новосибирске возбуждено шесть дел в отношении «Горэлектротранспорта»

Прокуроры нашли нарушения в работе городского транспорта, подробности уточнили в ведомстве.

Под «прицел» прокуратуры попал «ГорЭлектроТранспорт». Проверка «вскрыла» разные нарушения. В общественном транспорте не соблюдались пожарная безопасность, охрана труда, технический контроль.

Руководителю предприятия внесли представление, еще 12 должностных лиц привлекли к ответственности. Из-за нарушений возбудили шесть административных дел. Всех виновных оштрафовали. Выявленные нарушения устраняют.

Все проверки начались после жалобы к президенту Владимиру Путину. В дело вмешался глава СКР Александр Бастрыкин. Сообщалось, что муниципальное предприятие ставит водителей в невозможные для работы условия. Также сотрудникам занижают зарплату, несмотря на переработки.

Два трамвайных маршрута закрывают в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Прокуратура#Президент#Зарплата#СКР#Владимир Путин#Жалоба#Александр Бастрыкин#Административное дело
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