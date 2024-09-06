После жалобы Путину в трамваях Новосибирска нашли нарушения

Все проверки начались после жалобы к президенту Владимиру Путину. В дело вмешался глава СКР Александр Бастрыкин. Сообщалось, что муниципальное предприятие ставит водителей в невозможные для работы условия. Также сотрудникам занижают зарплату, несмотря на переработки.