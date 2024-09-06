После жалобы Путину в трамваях Новосибирска нашли нарушения

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
Под «прицел» прокуратуры попал «ГорЭлектроТранспорт». Проверка «вскрыла» разные нарушения. В общественном транспорте не соблюдались пожарная безопасность, охрана труда, технический контроль.
Руководителю предприятия внесли представление, еще 12 должностных лиц привлекли к ответственности. Из-за нарушений возбудили шесть административных дел. Всех виновных оштрафовали. Выявленные нарушения устраняют.
Все проверки начались после жалобы к президенту Владимиру Путину. В дело вмешался глава СКР Александр Бастрыкин. Сообщалось, что муниципальное предприятие ставит водителей в невозможные для работы условия. Также сотрудникам занижают зарплату, несмотря на переработки.