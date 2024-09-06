Прививка от гриппа: кому категорически запрещена вакцинация

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Подготовка к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ продолжается. Прививка необходима для защиты организма в период повышенного уровня заболеваемости.
Важно помнить, что ежегодно вирусы мутируют. Специалисты подбирают прививку, прогнозируя распространение того или иного штамма. Инфекция, попадая в натренированный организм, сталкивается с ответной реакцией. Даже если человек заболевает, риск развития осложнений снижается до минимума
Современная вакцина содержит в себе минимальное количество вируса. Он не является возбудителем заболевания.
Самым благоприятным периодом для проведения вакцинации от гриппа являются первые месяцы осени. За это время организм успеет адаптироваться, подготовившись к сезонному увеличению риска заболеть.
Нельзя вакцинировать детей в возрасте до шести месяцев. Абсолютным противопоказанием является аллергия на белок, если он есть в составе препарата. Временный медотвод от прививки получают лица, которые уже болеют гриппом или их хроническое заболевание находится в фазе обострения.
Любой желающий может поставить прививку в поликлинике и образовательных учреждениях, а именно в детсадах, школах, университетах. Людей призывают не игнорировать прививочную кампанию, так как это поможет легче перенести сезон простуд, а в случае заражения, саму болезнь.
Также в России «гуляет» романтический вирус.