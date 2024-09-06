Прививка от гриппа: кому категорически запрещена вакцинация

Нельзя вакцинировать детей в возрасте до шести месяцев. Абсолютным противопоказанием является аллергия на белок, если он есть в составе препарата. Временный медотвод от прививки получают лица, которые уже болеют гриппом или их хроническое заболевание находится в фазе обострения.