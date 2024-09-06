atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Кому ставить прививки

Прививка от гриппа: кому категорически запрещена вакцинация

6 сентября 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney
Кому ставить прививки

Стало известно, кому из новосибирцев запрещено ставить прививку от гриппа

На территории России дан официальный старт прививочной кампании от гриппа, кому обязательно нужно делать прививки, а кому категорически запрещено.

Подготовка к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ продолжается. Прививка необходима для защиты организма в период повышенного уровня заболеваемости.

Зачем нужна прививка от гриппа

Важно помнить, что ежегодно вирусы мутируют. Специалисты подбирают прививку, прогнозируя распространение того или иного штамма. Инфекция, попадая в натренированный организм, сталкивается с ответной реакцией. Даже если человек заболевает, риск развития осложнений снижается до минимума

Есть ли риск заболеть гриппом из-за прививки

Современная вакцина содержит в себе минимальное количество вируса. Он не является возбудителем заболевания.

Когда делать прививку от гриппа

Самым благоприятным периодом для проведения вакцинации от гриппа являются первые месяцы осени. За это время организм успеет адаптироваться, подготовившись к сезонному увеличению риска заболеть.

Кому категорически запрещено делать прививку от гриппа

Нельзя вакцинировать детей в возрасте до шести месяцев. Абсолютным противопоказанием является аллергия на белок, если он есть в составе препарата. Временный медотвод от прививки получают лица, которые уже болеют гриппом или их хроническое заболевание находится в фазе обострения.

Где сделать прививку от гриппа

Любой желающий может поставить прививку в поликлинике и образовательных учреждениях, а именно в детсадах, школах, университетах. Людей призывают не игнорировать прививочную кампанию, так как это поможет легче перенести сезон простуд, а в случае заражения, саму болезнь.

Также в России «гуляет» романтический вирус.

Как подготовиться к осени за один месяц
Узнать подробнее
Читайте также:
Путешественников предупредили об опасной болезни, передающейся грызунамиОсторожно, клещи! Признаки начинающейся болезни ЛаймаКак понять, что вас укусил клещ. Осторожно: вы можете об этом и не знать
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#ОРВИ#Вакцина#Грипп#Беременные#Поликлиника#Пенсионеры#Прививка
Подпишитесь
Сериал «Комбинация» выходит в онлайн-кинотеатрах — кого сыграет Кологривый
Сегодня, 06:48
Самого большого сазана поймали в Новосибирской области
Сегодня, 06:11
Голодная енотовидная собака остановила работу предприятия в Новосибирске
Сегодня, 06:07
Ремонт крыши дома в Новосибирске завершился ее обрушением
Вчера, 07:36
Как выглядит сказочный двор в Новосибирске
Вчера, 06:10