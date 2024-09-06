Рак излечим: новосибирские медики рассказали о борьбе с онкологией

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
За последние пять лет рост числа онкологических заболеваний в Сибири составил 10%, сообщил главный онколог Сибирского федерального округа, директор НИИ онкологии Томского НИМЦ Евгений Чойнзонов. Только за первое полугодие текущего года выявлено 37,5 тысяч новых случаев. В числе регионов-лидеров по заболеваемости Томская области и Алтайский край. Менее всего онкология затрагивает жителей республик Алтай и Тыва.
«Растет возраст населения нашего, выявляемость улучшается. И я должен сказать о том, что смертность от онкологических заболеваний имеет тенденцию к уменьшению. Число умерших от злокачественных новообразований в Сибирском федеральном округе составило 17 869 пациентов. Это показатели сегодняшнего дня», — прокомментировал ситуацию Евгений Чойзонов.
Главный онколог Сибири отмечает существенное улучшение технической оснащенности больниц, появление лучевой аппаратуры нового поколения и внедрение в практику новых лекарственных схем, что позволяет эффективнее бороться с онкологией. К слову о лекарствах, ранее стало известно о важных изменениях привычной аптечки.
Что касается картины в Новосибирской области, то за первое полугодие текущего года различные формы рака диагностированы у 6 371 пациента, и это на 13% меньше, чем в прошлом году. Однако эти цифры, по словам главного врача Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Сергея Фурсова, нельзя трактовать однозначно. Прошлогодний всплеск заболеваемости, в частности, был обусловлен последствиями эпидемии COVID-19. А общая ситуация по итогам 2924 года может измениться в худшую сторону.
«В настоящее время мы видим, что на территории Новосибирской области первая и вторая стадия (развития болезни, прим.ред.) это ключевые моменты для онкологов, когда им проще всего выполнить свой долг, вылечить пациента, что повлечет за собой длительную ремиссию или полное выздоровление, и в дальнейшем нужно будет заниматься только диспансерным наблюдением», — подчеркнул эксперт важность ранней диагностики злокачественных опухолей.
Главная процедура в раннем выявлении онкологии — диспансеризация, заявила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. С начала года профосмотры и комплексное медицинское обследование прошли около 700 тысяч жителей региона. У нескольких тысяч выявлена предрасположенность к возникновению раковых опухолей. А среди тех, у кого впервые было диагностировано онкологическое заболевание, в 70% случаев болезнь была на первой или второй стадиях. Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске нашли в воздухе примеси, которые вызывают онкологические заболевания и даже мутации.
Это «достойный показатель», считает Аксенова, однако, по ее словам, самое главное — самостоятельная забота о здоровье.
«Активный образ жизни, правильное питание, снижение вредных привычек — курения и употребления алкоголя. И у нас отделения профилактики и центра здоровья сейчас направлены на работу по индивидуальному и групповому консультированию для формирования предпосылок здоровья, чтобы нивелировать заболевание», — сообщила Елена Аксенова в пресс-центре ТАСС.
Что касается конкретных рекомендаций по профилактике, то врачи призывают снизить употребление соли и выпивать каждый день по два литра чистой воды. Необходимо ограничить употребление жирной пищи и других продуктов, которые могут привести к развитию гастрита или колита, жирового гепатоза печени. В конечном счете, эти хронические заболевания могут привести к онкологической патологии.
На текущий момент последствия онкологии занимают второе место среди причин смерти жителей Новосибирской области. Главную опасность для жизни несут патологии сердечно-сосудистой системы. Специалисты рассказали, как надолго сохранить здоровье сосудов.
По данным областного онкодиспансера, наиболее распространенной формой злокачественных опухолей в регионе является рак кожи, на второй строчке рак молочной железы, третье место — колоректальный рак, далее рак легкого и заболевания предстательной железы.
Между тем, по словам Евгения Чойзонова, если не ограничиваться рамками одного региона, а смотреть на ситуацию шире, то заметно изменение структуры онкологических заболеваний. На первое место во многих областях Сибири выходит рак предстательной железы.
Сейчас в России идут испытания нового отечественного препарата, который, предположительно, может оказаться эффективен против всех форм злокачественных опухолей. По словам федерального министра здравоохранения Михаила Мурашко, доклинический этап исследований будет завершен к концу 2024 года.