Рак излечим: новосибирские медики рассказали о борьбе с онкологией

Главная процедура в раннем выявлении онкологии — диспансеризация, заявила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. С начала года профосмотры и комплексное медицинское обследование прошли около 700 тысяч жителей региона. У нескольких тысяч выявлена предрасположенность к возникновению раковых опухолей. А среди тех, у кого впервые было диагностировано онкологическое заболевание, в 70% случаев болезнь была на первой или второй стадиях. Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске нашли в воздухе примеси, которые вызывают онкологические заболевания и даже мутации.