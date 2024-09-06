РСХБ и Маслянинский район Новосибирской области представили объекты сельского туризма

«Курс на развитие туристического кластера в Маслянинском районе мы начали в 2006 году. Главный ресурс у нас существовал всегда — это природные ландшафты и овеянное легендами историко-культурное наследие. В 2021 году мы создали муниципальное учреждение, которое сейчас реализовывает разновекторные задачи — брендирование территории, сертификацию маршрутов, вхождение в государственные программы, в том числе специализированные, ориентированные на туризм. Сейчас туротрасль в районе является одним из приоритетных направлений развития экономики. Мы давно поняли, какой мультипликативный эффект оказывает развитие этой сферы на общее благосостояние региона. И в год своего столетия наш район может гордиться не только своими ресурсами и достижениями, но и стать примером того, как на отдельно взятой территории создается и успешно работает локальная сибирская туристическая Мекка. Проект, достойный масштабирования в других муниципальных образованиях и регионах России», — отметил председатель Совета депутатов Маслянинского района Вячеслав Ярманов.