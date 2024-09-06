РСХБ и Маслянинский район Новосибирской области представили объекты сельского туризма

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Об уникальных объектах с колоссальными туристическими возможностями — экотропе «Суенгинская тропа», экопарке «Хомутина» и территории «История золотодобычи» участникам ВЭФ рассказала эксперт по развитию туристских территорий Новосибирской области Елена Воротникова.
Экопарк «Хомутина»
Многофункциональная площадка с современной инфраструктурой для массового приема туристов, проведения молодежных форумов и мероприятий. Эко-парк находится в 13 км от Маслянино, 184 км от города Новосибирска. На территории расположены летние домики и агроусадьба. В летний сезон приезжающие могут сплавляться на рафтах, байдарках, лодках, тримаранах, как группами туристов так и в одиночных сплавах. С 2023 года на территории «Хомутины» работает глэмпинг-лагерь «Цивилизация» — продукт сотрудничества профессиональных отельеров и специалистов детского отдыха.
Туристская территория «История золотодобычи»
Объект находится в селе Егорьевское Маслянинского райоона. В него входят дом-усадьба старателя, штольня и сквер с памятником министру финансов Российской империи графу Егору Францевичу Канкрину, основателю золотодобычи в Сибири. Золотодобыча продолжается здесь и сейчас, туристы могут увидеть работу старателей, посетить золотодобывающую драгу, намыть «золото» в реке на интерактивных экскурсиях.
«Суенгинская тропа»
Экотропа расположена в окрестностях села Суенга. Она начинается с самого длинного в Новосибирской области подвесного моста, поднимается на скалу, петляет через сосновый с березняком лес, выходя на красивые и высокие площадки с видом на речные долины и сельские пейзажи деревни Суенга. Тропа оборудована аудиогидом с рассказами местных жителей, легендами, историческими справками. Здесь проводятся сплавы, гастротуры, событийные мероприятия.
«Развитие сельского туризма является одним из важных направлений для Россельхозбанка. Для его продвижения банк использует комплексный подход. В рамках проекта „Школа фермера“ и в прошлом и в текущем году обучающая программа была посвящена различным аспектам развития сельского туризма в Новосибирской области. По итогам обучения более 80 участников приступили к реализации бизнес-планов по созданию новых и улучшению существующих объектов сельского хозяйства в регионе. Помимо этого, в 2021 году Россельхозбанк запустил платформу Своё За городом, цель которой — помочь развитию агротуризма. На площадке представлены различные туристические предложения — от мастер-классов до многодневных экскурсий и проживания на фермах. РСХБ работает напрямую с организаторами туров в лице фермеров, которые могут бесплатно зарегистрировать и запустить свои маршруты, а туристы — с легкостью забронировать и оплатить путешествие», — комментирует директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.
Развитие внутреннего туризма в Новосибирской области — перспективное направление. В частности, в Маслянинском районе агротуризм стал одной из важнейших отраслей экономики.
«Курс на развитие туристического кластера в Маслянинском районе мы начали в 2006 году. Главный ресурс у нас существовал всегда — это природные ландшафты и овеянное легендами историко-культурное наследие. В 2021 году мы создали муниципальное учреждение, которое сейчас реализовывает разновекторные задачи — брендирование территории, сертификацию маршрутов, вхождение в государственные программы, в том числе специализированные, ориентированные на туризм. Сейчас туротрасль в районе является одним из приоритетных направлений развития экономики. Мы давно поняли, какой мультипликативный эффект оказывает развитие этой сферы на общее благосостояние региона. И в год своего столетия наш район может гордиться не только своими ресурсами и достижениями, но и стать примером того, как на отдельно взятой территории создается и успешно работает локальная сибирская туристическая Мекка. Проект, достойный масштабирования в других муниципальных образованиях и регионах России», — отметил председатель Совета депутатов Маслянинского района Вячеслав Ярманов.