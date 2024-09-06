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Published Сегодня, 06:48

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Updated Сегодня, 06:50

Кологривый появится на экранах

Сериал «Комбинация» выходит в онлайн-кинотеатрах — кого сыграет Кологривый

6 сентября 2024, 06:48
Фото: kino-teatr.ru
Кологривый появится на экранах

Сериал «Комбинация» с новосибирцем Кологривым выходит в онлайн-кинотеатрах

Новый сериал с участием скандального актера из Новосибирска Никиты Кологривым выходит в онлайн-кинотеатрах.

Актер, который славится своими скандальными выходками, сыграл в сериале «Комбинация (18+) Александра Шишинина. Это главная роль.

Герой решил круто изменить свою жизнь и уволиться из милиции. Теперь бывший правоохранитель мечтает заняться продюсированием музыкальной группы.

Вместе с другими композиторами они на улице находят вокалисток. После этого создается группа под названием «Комбинация». Все действия происходят в 1988 году. Сериал выходит в онлайн-кинотеатрах 6 сентября. Нашумевшую премьеру ждут многие пользователи, оставляющие комментарии под трейлером.

Актер Никита Кологривый отметился в родном Новосибирске скандальной выходкой: он укусил официантку, подрался с охраной и загремел в СИЗО.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Сериал#Актер#Никита Кологривый
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