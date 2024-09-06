Сериал «Комбинация» выходит в онлайн-кинотеатрах — кого сыграет Кологривый

Вместе с другими композиторами они на улице находят вокалисток. После этого создается группа под названием «Комбинация». Все действия происходят в 1988 году. Сериал выходит в онлайн-кинотеатрах 6 сентября. Нашумевшую премьеру ждут многие пользователи, оставляющие комментарии под трейлером.