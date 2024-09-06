Сериал «Комбинация» выходит в онлайн-кинотеатрах — кого сыграет Кологривый

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Актер, который славится своими скандальными выходками, сыграл в сериале «Комбинация (18+) Александра Шишинина. Это главная роль.
Герой решил круто изменить свою жизнь и уволиться из милиции. Теперь бывший правоохранитель мечтает заняться продюсированием музыкальной группы.
Вместе с другими композиторами они на улице находят вокалисток. После этого создается группа под названием «Комбинация». Все действия происходят в 1988 году. Сериал выходит в онлайн-кинотеатрах 6 сентября. Нашумевшую премьеру ждут многие пользователи, оставляющие комментарии под трейлером.
Актер Никита Кологривый отметился в родном Новосибирске скандальной выходкой: он укусил официантку, подрался с охраной и загремел в СИЗО.