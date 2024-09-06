Сибиряк сходил в лес и остался должен 800 тысяч рублей государству

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
В незаконной охоте подозревается новосибирцы. Он охотился в Барабинском районе. Действия он осуществлял в заказнике «Кирзинский», не имея на это разрешение.
Сибиряк убил трех косуль. Государству был причинен крупный ущерб. Теперь охотник будет обязан выплатить штраф после решения суда. Размер составляет 800 тысяч рублей.
Сейчас на имущество браконьера наложен арест, а именно снегоход, лодку и другие вещи. Дело рассмотрит мировой суд.
Тем временем госинспекторы получили новую технику для борьбы с браконьерами.