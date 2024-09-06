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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Сибиряка накажут

Сибиряк сходил в лес и остался должен 800 тысяч рублей государству

6 сентября 2024, 09:32
Фото: 1MI
Сибиряка накажут

Житель Новосибирска сходил в лес и остался должен 800 тысяч рублей государству

После похода в лес мужчине придется заплатить крупную сумму, детали произошедшего уточнили в прокуратуре.

В незаконной охоте подозревается новосибирцы. Он охотился в Барабинском районе. Действия он осуществлял в заказнике «Кирзинский», не имея на это разрешение.

Сибиряк убил трех косуль. Государству был причинен крупный ущерб. Теперь охотник будет обязан выплатить штраф после решения суда. Размер составляет 800 тысяч рублей.

Сейчас на имущество браконьера наложен арест, а именно снегоход, лодку и другие вещи. Дело рассмотрит мировой суд.

Тем временем госинспекторы получили новую технику для борьбы с браконьерами.

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