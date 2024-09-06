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Posted Сегодня, 03:09

Published Сегодня, 03:09

Modified Сегодня, 03:11

Updated Сегодня, 03:11

Такси дорогое

Стремительный рост цен на такси — причины и сроки

6 сентября 2024, 03:09
Фото: Изображение Midjourney
Такси дорогое

Цены на такси для пассажиров вырастут в Новосибирске еще на 30%

С каждым месяцем стоимость услуг такси становится все дороже и дороже, а к концу года стоимость станет еще больше, предупреждают аналитики.

Цены за поездку на такси стали больше за год примерно на 30%. Есть шанс, что к концу года поездки станут дороже еще на 30%. Это связывают с различными причинами.

Среди тех фактов, влияющих на стоимость, есть дефицит водителей, дорогой бензин, стоимость самих авто и запчастей, которые тоже стремительно подорожали.

Еще одной немаловажной причиной стал ОСГОП. Это страховка для перевозчика, который несет ответственность за жизнь пассажира во время поездки. С осени этот документ должен иметь каждый водитель такси, а сам ОСГОП быть в специальном реестре.

Чтобы оформить данный договор на год, нужно ждать два месяца. Все бы ничего, но сама страховка весьма дорогая: до пяти тысяч рублей. Предполагается, что эти расходы «повесят» на пассажиров.

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