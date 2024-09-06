Стремительный рост цен на такси — причины и сроки

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
Цены за поездку на такси стали больше за год примерно на 30%. Есть шанс, что к концу года поездки станут дороже еще на 30%. Это связывают с различными причинами.
Среди тех фактов, влияющих на стоимость, есть дефицит водителей, дорогой бензин, стоимость самих авто и запчастей, которые тоже стремительно подорожали.
Еще одной немаловажной причиной стал ОСГОП. Это страховка для перевозчика, который несет ответственность за жизнь пассажира во время поездки. С осени этот документ должен иметь каждый водитель такси, а сам ОСГОП быть в специальном реестре.
Чтобы оформить данный договор на год, нужно ждать два месяца. Все бы ничего, но сама страховка весьма дорогая: до пяти тысяч рублей. Предполагается, что эти расходы «повесят» на пассажиров.