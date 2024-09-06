В ВК начались «карательные санкции» — заблокирован паблик с тысячами подписчиков

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Новостной паблик под названием «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», утром оказался заблокирован. Об этом проинформировали администраторы группы в своем ТГ-канале.
Причины владельцам неизвестны. Сейчас редакция пытается восстановить страницу, о чем информирует своих подписчиков.
АСТ-54, это популярный в Новосибирске паблик, который распространяет новости по ДТП и другим транспортным происшествиям, а также следит за повесткой дня и публикует новости. Каждый пост набирает тысячи лайков и сотни комментариев.
После замедления YouTube, дети остались без мультиков: из-за блокировки платформы родители принялись искать новые возможности просмотра контента для детей.