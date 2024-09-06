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Posted Сегодня, 03:19

Published Сегодня, 03:19

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

Паблик не работает

В ВК начались «карательные санкции» — заблокирован паблик с тысячами подписчиков

6 сентября 2024, 03:19
Фото: 1MI
Паблик не работает

В Новосибирске без объяснения причин заблокирован популярнейший паблик ВК

Популярную ВК-группу о транспортных происшествиях заблокировали утром 6 августа, сообщает АСТ-54.

Новостной паблик под названием «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», утром оказался заблокирован. Об этом проинформировали администраторы группы в своем ТГ-канале.

Причины владельцам неизвестны. Сейчас редакция пытается восстановить страницу, о чем информирует своих подписчиков.

АСТ-54, это популярный в Новосибирске паблик, который распространяет новости по ДТП и другим транспортным происшествиям, а также следит за повесткой дня и публикует новости. Каждый пост набирает тысячи лайков и сотни комментариев.

Фото: ВКОНТАКТЕ

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#АСТ-54#Блокировка#Соцсети#ВКонтакте
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