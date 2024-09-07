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Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Огромный гриб гайден в лесу

Гигантский гриб найден в лесу — как обнаружить такой же

7 сентября 2024, 09:45
Фото: 1MI
Огромный гриб гайден в лесу

Гигантский гриб найден в лесу под Новосибирском

Любительница прогулок по лесу рассказала, как и где она нашла огромный гриб.

В Сибири «золотое время» для грибников. После походов в лес жители Новосибирской области приносят домой дары природы ведрами и коробками. Удается обнаружить и настоящих рекордсменов. Накануне стало известно, что женщина нашла возле села Морозово огромный гриб.

Фото: КП-Новосибирск

Диметр шляпы гриба-рекордсмена составил 16 сантиметров. По снимку биолог Алексей Яновский предположил, что это белый гриб. Он съедобен. Ранее новосибирский повар раскрыл секрет простого и вкусного угощения из грибов.

Где искать большие грибы

Подобных гигантов можно найти в смешанных лесах с преобладанием берез и сосен, уточняет КП-Новосибирск. Важно внимательно присматриваться, ведь коричневую шляпку легко спутать с опавшей листвой.

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#Екатерина Боженович#Общество#Грибы#Лес#Туризм#Рекорд
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