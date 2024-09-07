Гигантский гриб найден в лесу — как обнаружить такой же

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
В Сибири «золотое время» для грибников. После походов в лес жители Новосибирской области приносят домой дары природы ведрами и коробками. Удается обнаружить и настоящих рекордсменов. Накануне стало известно, что женщина нашла возле села Морозово огромный гриб.
Диметр шляпы гриба-рекордсмена составил 16 сантиметров. По снимку биолог Алексей Яновский предположил, что это белый гриб. Он съедобен. Ранее новосибирский повар раскрыл секрет простого и вкусного угощения из грибов.
Подобных гигантов можно найти в смешанных лесах с преобладанием берез и сосен, уточняет КП-Новосибирск. Важно внимательно присматриваться, ведь коричневую шляпку легко спутать с опавшей листвой.