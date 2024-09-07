Как осенью подготовить огород к новому сезону — пять обязательных пунктов

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Подготовка к новому сезону сбора овощей и фруктов начинается уже осенью. Важно выполнить на участке пять обязательных пунктов, напоминает телеканал Саратов 24.
Рекомендуется убрать опавшие листья, остатки растений. Помните, что листву и стебли с признаками бактериальной инфекции необходимо утилизировать отдельно. Здоровые же остатки лучше собрать в компостную яму. Деревья и кустарники необходимо обрезать.
После летних месяцев, когда растения отдали все свои силы, необходимо поддержать их подкормкой. Универсального рецепта в данном случае быть не может. Перед выбором удобрения важно определить уровень кислотности почвы.
После сбора урожая многие забывают о поливе. Растения нуждаются в постоянном увлажнении, особенно при сухой и ясной погоде. Полив следует продолжать до наступления первых заморозков.
Осень — отличное время для высадки многолетних растений и кустарников. Важно успеть сделать это до наступления холодов. На свободных грядках рекомендуется сеять сидераты.
Важно позаботиться о корневой системе деревьев и кустарников, которые относятся к числу теплолюбивых. В зависимости от региона и погодных условий, можно использовать специальные экраны или ткань.