atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Подготовка огорода к зиме

Как осенью подготовить огород к новому сезону — пять обязательных пунктов

7 сентября 2024, 11:17
Фото: atas.info
Подготовка огорода к зиме

Жителям Новосибирска напомнили об обязательных работах в саду осенью

В конце сезона, когда весь урожай собран, важно правильно подготовить сад и огород к зиме, рассказываем, как это сделать правильно.

Подготовка к новому сезону сбора овощей и фруктов начинается уже осенью. Важно выполнить на участке пять обязательных пунктов, напоминает телеканал Саратов 24.

Уборка в саду

Рекомендуется убрать опавшие листья, остатки растений. Помните, что листву и стебли с признаками бактериальной инфекции необходимо утилизировать отдельно. Здоровые же остатки лучше собрать в компостную яму. Деревья и кустарники необходимо обрезать.

Подкормка осенью

После летних месяцев, когда растения отдали все свои силы, необходимо поддержать их подкормкой. Универсального рецепта в данном случае быть не может. Перед выбором удобрения важно определить уровень кислотности почвы.

Полив

После сбора урожая многие забывают о поливе. Растения нуждаются в постоянном увлажнении, особенно при сухой и ясной погоде. Полив следует продолжать до наступления первых заморозков.

Посадка

Осень — отличное время для высадки многолетних растений и кустарников. Важно успеть сделать это до наступления холодов. На свободных грядках рекомендуется сеять сидераты.

Защита корней

Важно позаботиться о корневой системе деревьев и кустарников, которые относятся к числу теплолюбивых. В зависимости от региона и погодных условий, можно использовать специальные экраны или ткань.

Самого большого сазана поймали в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина вырастил тыкву-гигант под Новосибирском: такого вы ещё не виделиСлизни пожирают урожай на огородах дачников из Новосибирской областиГубернатор Новосибирской области оценил условия, созданные на социальной ярмарке
#Екатерина Боженович#Общество#Осень#Советы#Огород#Овощи
Подпишитесь
Самый толстый мужчина решил похудеть — как он выглядит
Сегодня, 06:08
Раскрыты случаи сожительства мигрантов с овцами
Сегодня, 04:27
Как заработать миллионы на путешествиях — Анна Кикина раскрыла секрет богатства
Сегодня, 03:05
Проливные дожди будут идти все выходные в Новосибирской области
Вчера, 12:51
Под Новосибирском начали разбирать севший в поле самолет
Вчера, 08:13
Топ стран, массово поставляющих в Новосибирскую область трудовых мигрантов
5 сентября, 05:59