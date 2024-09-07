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Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

Космонавты получают миллионы

Как заработать миллионы на путешествиях — Анна Кикина раскрыла секрет богатства

7 сентября 2024, 03:05
Фото: 1MI
Космонавты получают миллионы

Женщина — космонавт из Новосибирска раскрыла секрет богатства

Как зарабатывать миллионы, путешествуя, рассказала Герой России Анна Кикина

Большой заработок — мечта многих жителей страны. Как много путешествовать и при этом зарабатывать миллионы? На вопрос ответила женщина-космонавт из Новосибирска Анна Кикина во время встречи с красноярцами.

Как заработать миллионы

Оказалось, что для хорошего заработка необходимо стать космонавтом. Представители этой профессии имеют возможность не только посещать большое количество городов и даже стран, но и летать на орбиту. За каждый длительный полет космонавт получает от 4 до 12 миллионов рублей.

Почему космонавтам много платят? К сожалению, при полете человек испытывает колоссальные перегрузки, которые негативно сказываются на здоровье. Можно считать, что большая зарплата — своеобразная компенсация «за вредность».

Отметим, что ранее стало известно об очередном космическом путешествии Анны Кикиной.

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