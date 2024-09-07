Как заработать миллионы на путешествиях — Анна Кикина раскрыла секрет богатства

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
Большой заработок — мечта многих жителей страны. Как много путешествовать и при этом зарабатывать миллионы? На вопрос ответила женщина-космонавт из Новосибирска Анна Кикина во время встречи с красноярцами.
Оказалось, что для хорошего заработка необходимо стать космонавтом. Представители этой профессии имеют возможность не только посещать большое количество городов и даже стран, но и летать на орбиту. За каждый длительный полет космонавт получает от 4 до 12 миллионов рублей.
Почему космонавтам много платят? К сожалению, при полете человек испытывает колоссальные перегрузки, которые негативно сказываются на здоровье. Можно считать, что большая зарплата — своеобразная компенсация «за вредность».
Отметим, что ранее стало известно об очередном космическом путешествии Анны Кикиной.