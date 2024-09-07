Нападение мигранта на девочку в Новосибирске заинтересовало главу СКР Бастрыкина

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
В Новосибирске мигрант из Таджикистана напал на 12-летнюю школьницу. Он совершил в отношении ребенка развратные действия. О произошедшем рассказала мать несовершеннолетней жертвы.
После обращения к правоохранителям было возбуждено дело в рамках ч.4 ст. 132 УК РФ (насилие в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Специалисты собирают необходимые доказательства, которые подтвердят вину мигранта.
Глава СКР Бастрыкин затребовал доклад о произошедшем.
Отметим, ранее стало известно о сожительстве мигрантов с овцами и коровами.