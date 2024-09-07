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Мигрант напал на девочку

Нападение мигранта на девочку в Новосибирске заинтересовало главу СКР Бастрыкина

7 сентября 2024, 08:57
Фото: 1MI
Мигрант напал на девочку
Выходец из Таджикистана совершил нападение на 12-летнюю девочку из Новосибирска, доклад о произошедшем потребовал глава СКР Александр Бастрыкин.

В Новосибирске мигрант из Таджикистана напал на 12-летнюю школьницу. Он совершил в отношении ребенка развратные действия. О произошедшем рассказала мать несовершеннолетней жертвы.

После обращения к правоохранителям было возбуждено дело в рамках ч.4 ст. 132 УК РФ (насилие в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Специалисты собирают необходимые доказательства, которые подтвердят вину мигранта.

Глава СКР Бастрыкин затребовал доклад о произошедшем.

Отметим, ранее стало известно о сожительстве мигрантов с овцами и коровами.

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#Екатерина Боженович#Общество#Происшествия#Дети#Мигранты#СКР#Таджикистан
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