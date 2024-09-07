Раскрыты случаи сожительства мигрантов с овцами

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
По всей стране продолжаются рейды по выявлению мест проживания мигрантов, находящихся в России без законных оснований. Новосибирская область не стала исключением. Накануне силовики проверили фермы, расположенные в пригороде областного центра.
Во время рейда в Новосибирском районе было проверено 15 мигрантов. Пятерых увезли в военкомат для оформления необходимых документов и постановки на учет. Установлено, что все мигранты находились на территории фермы постоянно. Хозяин предприятия не предоставил наемным работникам даже спальных мест. Приезжим приходилось сожительствовать с овцами, коровами и другими животными. В сараях были антисанитарные условия. В настоящее время руководителя сельскохозяйственной компании ищут.
Отметим, что ситуацией с мигрантами на Хилке заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.