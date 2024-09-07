Раскрыты случаи сожительства мигрантов с овцами

Во время рейда в Новосибирском районе было проверено 15 мигрантов. Пятерых увезли в военкомат для оформления необходимых документов и постановки на учет. Установлено, что все мигранты находились на территории фермы постоянно. Хозяин предприятия не предоставил наемным работникам даже спальных мест. Приезжим приходилось сожительствовать с овцами, коровами и другими животными. В сараях были антисанитарные условия. В настоящее время руководителя сельскохозяйственной компании ищут.