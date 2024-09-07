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Posted Сегодня, 04:27

Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

Мигранты сожительствовали с овцами

Раскрыты случаи сожительства мигрантов с овцами

7 сентября 2024, 04:27
Фото: 1MI
Мигранты сожительствовали с овцами

В Новосибирске сожительствующих с овцами мигрантов отправили в военкомат

На территории региона продолжаются масштабные проверки по местам, где могут находиться нелегальные мигранты, сообщает пресс-центр военного СО СКР по Новосибирскому гарнизону.

По всей стране продолжаются рейды по выявлению мест проживания мигрантов, находящихся в России без законных оснований. Новосибирская область не стала исключением. Накануне силовики проверили фермы, расположенные в пригороде областного центра.

Во время рейда в Новосибирском районе было проверено 15 мигрантов. Пятерых увезли в военкомат для оформления необходимых документов и постановки на учет. Установлено, что все мигранты находились на территории фермы постоянно. Хозяин предприятия не предоставил наемным работникам даже спальных мест. Приезжим приходилось сожительствовать с овцами, коровами и другими животными. В сараях были антисанитарные условия. В настоящее время руководителя сельскохозяйственной компании ищут.

Отметим, что ситуацией с мигрантами на Хилке заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

Облава на нелегальных мигрантов прошла под Новосибирском
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#Екатерина Боженович#Общество#Животные#Мигранты#Рейд#Облава
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