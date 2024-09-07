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Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Самый толстый житель Новосибирска пришел худеть на «Первый канал»

Самый толстый мужчина решил похудеть — как он выглядит

7 сентября 2024, 06:08
Фото: Скриншот «Первый канал»

Самый толстый житель Новосибирска пришел худеть на «Первый канал»

Мужчина не смог самостоятельно снизить огромный вес и обратился за помощью к специалистам, об этом стало известно в эфире программы «Мужское и женское» на Первом канале.

На Первом канале в эфир вышла программа «Мужское и женское», посвященная проблем людей с лишним весом. В студию пришли гости, у которых ожирение достигло невероятных масштабов. Среди участников был житель Новосибирска Дмитрий Элисс. Это не первый раз, когда жители региона становятся героями на федеральных каналах.

Самый толстый мужчина

Вес гостя программы «Мужское и женское» из Новосибирска превышает 214 килограммов при росте 184 сантиметра. Весы в студии не смогли показать точную цифру — на табло возникла информация об ошибке. Ведущий Александр гордон уточнил, измерительный прибор рассчитан на взвешивание только до 200 килограммов.

Фото: Скриншот «Первый канал»

Как набрать вес

35-летний Дмитрий Элисс рассказал, что не всегда был настолько полным. Активно начал «наедать» килограммы 20 лет назад.

«Просто ел и ел. Ничего особенного не происходило. Люблю все: и жирное, и сладкое, и алкоголь», — отметил герой программы из Новосибирска.

Именно так мужчина набрал большой вес. В браке масса тела продолжила расти, сказывались вкусные обеды и ужины, в которых число калорий явно превышало норму.

Фото: Скриншот «Первый канал»

Как быстро похудеть

Дмитрий Элисс признался, что пытался похудеть самостоятельно: меньше ел, много работал. К его сожалению, подобные усилия не привели к желаемому результату. Сейчас он мечтает скинуть вес, найти любящую женщину и завести детей.

Специалисты, которые находились на программе «Мужское и женское» согласились помочь жителю Новосибирска. Дмитрию придется отказаться от вредных привычек, сменить рацион питания и пройти необходимые в подобных случаях медицинские процедуры. Все это поможет быстро похудеть, но реабилитация займет еще какое-то время. Четких границ не может быть, так как напрямую зависит от индивидуальных особенностей организма

Фото: Скриншот «Первый канал»

Эфир программы «Мужское и женское» с участием жителя Новосибирска Дмитрия Элисса доступен на официальном сайте Первого канала.

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