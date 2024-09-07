Самый толстый мужчина решил похудеть — как он выглядит

Специалисты, которые находились на программе «Мужское и женское» согласились помочь жителю Новосибирска. Дмитрию придется отказаться от вредных привычек, сменить рацион питания и пройти необходимые в подобных случаях медицинские процедуры. Все это поможет быстро похудеть, но реабилитация займет еще какое-то время. Четких границ не может быть, так как напрямую зависит от индивидуальных особенностей организма