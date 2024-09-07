Самый толстый мужчина решил похудеть — как он выглядит

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
На Первом канале в эфир вышла программа «Мужское и женское», посвященная проблем людей с лишним весом. В студию пришли гости, у которых ожирение достигло невероятных масштабов. Среди участников был житель Новосибирска Дмитрий Элисс. Это не первый раз, когда жители региона становятся героями на федеральных каналах.
Вес гостя программы «Мужское и женское» из Новосибирска превышает 214 килограммов при росте 184 сантиметра. Весы в студии не смогли показать точную цифру — на табло возникла информация об ошибке. Ведущий Александр гордон уточнил, измерительный прибор рассчитан на взвешивание только до 200 килограммов.
35-летний Дмитрий Элисс рассказал, что не всегда был настолько полным. Активно начал «наедать» килограммы 20 лет назад.
«Просто ел и ел. Ничего особенного не происходило. Люблю все: и жирное, и сладкое, и алкоголь», — отметил герой программы из Новосибирска.
Именно так мужчина набрал большой вес. В браке масса тела продолжила расти, сказывались вкусные обеды и ужины, в которых число калорий явно превышало норму.
Дмитрий Элисс признался, что пытался похудеть самостоятельно: меньше ел, много работал. К его сожалению, подобные усилия не привели к желаемому результату. Сейчас он мечтает скинуть вес, найти любящую женщину и завести детей.
Специалисты, которые находились на программе «Мужское и женское» согласились помочь жителю Новосибирска. Дмитрию придется отказаться от вредных привычек, сменить рацион питания и пройти необходимые в подобных случаях медицинские процедуры. Все это поможет быстро похудеть, но реабилитация займет еще какое-то время. Четких границ не может быть, так как напрямую зависит от индивидуальных особенностей организма
Эфир программы «Мужское и женское» с участием жителя Новосибирска Дмитрия Элисса доступен на официальном сайте Первого канала.