В Новосибирске устанавливают личность жертвы жесткого ДТП

6 сентября в вечернее время на улице Красина в Новосибирске произошло смертельное ДТП. Как сообщает представитель Госавтоинспекции, женщина-водитель «Сузуки» не остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом, когда по нему пересекала дорогу девушка.