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Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

ДТП в Новосибирске

В Новосибирске устанавливают личность жертвы жесткого ДТП

7 сентября 2024, 03:28
Фото: 1MI
ДТП в Новосибирске
Авария произошла в ночное время на территории октябрьского района, сообщили в ГАИ по Новосибирску.

6 сентября в вечернее время на улице Красина в Новосибирске произошло смертельное ДТП. Как сообщает представитель Госавтоинспекции, женщина-водитель «Сузуки» не остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом, когда по нему пересекала дорогу девушка.

Произошел наезд на пешехода. От полученных травм девушка, которой на вид около 20 лет, скончалась на месте. Сейчас полицейские пытаются определить личность жертвы ДТП в Новосибирске.

По факту смертельной аварии будет проведена проверка и, вероятно, последующее возбуждение уголовного дела. Наказание для виновницы определит суд в рамках санкций статьи.

Напомним, что ранее стало известно о важном изменении требований к наполнению автомобильной аптечки.

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#Екатерина Боженович#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Авария#Октябрьский район#ГАИ
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