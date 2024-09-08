Частный сектор в Новосибирске уходит под воду

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Мощные потоки воды заливают улицы и участки в СНТ «Метростроитель», где люди живут круглый год. В некоторых местах уровень поднялся выше колена. Размыты дороги, уничтожен урожай на приусадебных участках. Аналогичная ситуация в соседнем садовом товариществе «Конструктор».
«Даже весной у меня участок никогда не затапливало. Люди, у которых здесь дома с момента основания общества, говорят, что за 40 лет ни разу ничего подобного не было. Мы и районную администрацию уже обращались, и в МЧС — никакой реакции, предлагают решать проблему самостоятельно», — сообщил житель «Метростроителя» Арсений Ивушкин.
Ниже по рельефу находятся многоквартирные дома на улице Узорная. Потки воды через лес дошли и туда. Вода течет по дворам и улицам, и, по словам местных жителей, продолжает прибывать. По словам людей, они обращались в единую аварийную диспетчерскую, но помощи не получили.
Горожане предполагают, что в ходе строительства нового жилого комплекса на берегу озера в районе улицы Радиостанция 2 были нарушены пути прохождения подземных вод и они вышли наружу.