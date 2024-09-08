Частный сектор в Новосибирске уходит под воду

Ниже по рельефу находятся многоквартирные дома на улице Узорная. Потки воды через лес дошли и туда. Вода течет по дворам и улицам, и, по словам местных жителей, продолжает прибывать. По словам людей, они обращались в единую аварийную диспетчерскую, но помощи не получили.