Две тысячи рублей в секунду зарабатытывает девочка-блогер — как такое возможно

Девочка начала карьеру в модельном бизнесе, когда ей было всего три года. Ее соцсети вела мама, позже юная модель взялась за них сама. Хаметову активно поддерживает и продвигает другой популярный новосибирец — шоумен Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава.