Две тысячи рублей в секунду зарабатытывает девочка-блогер — как такое возможно

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
14-летняя Милана Хаметова за время ведения своего youtube-канала могла заработать 234 миллиона рублей. Такой расчет сделан алгоритмами сервиса uznatbablo.ru. Как сказано в описании интернет-портала, «подсчет ведется искусственным интеллектом» с использованием крипто-нейросетей.
Подобный подсчет — теоретический, поскольку монетизация отечественных каналов самого популярного в мире сервиса потокового видео прекращена. У канала Хаметовой почти 7,8 млн подписчиков.
Девочка начала карьеру в модельном бизнесе, когда ей было всего три года. Ее соцсети вела мама, позже юная модель взялась за них сама. Хаметову активно поддерживает и продвигает другой популярный новосибирец — шоумен Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава.