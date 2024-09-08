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Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Недавно Милана снялась в кино «Не один дома»

Две тысячи рублей в секунду зарабатытывает девочка-блогер — как такое возможно

8 сентября 2024, 04:05
Фото: vk.com/publicmilamakhametova
Недавно Милана снялась в кино «Не один дома»

Блогер из Новосибирска Милана Хаметова заработала 234 млн рублей

Доход девочки-подростка от ведения блога мог составить до 5 млн рублей в месяц, сообщается по результатам математического анализа ее канала.

14-летняя Милана Хаметова за время ведения своего youtube-канала могла заработать 234 миллиона рублей. Такой расчет сделан алгоритмами сервиса uznatbablo.ru. Как сказано в описании интернет-портала, «подсчет ведется искусственным интеллектом» с использованием крипто-нейросетей.

Подобный подсчет — теоретический, поскольку монетизация отечественных каналов самого популярного в мире сервиса потокового видео прекращена. У канала Хаметовой почти 7,8 млн подписчиков.

Девочка начала карьеру в модельном бизнесе, когда ей было всего три года. Ее соцсети вела мама, позже юная модель взялась за них сама. Хаметову активно поддерживает и продвигает другой популярный новосибирец — шоумен Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава.

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#Новосибирск#YouTube#Блогер#Доход#Милана Хаметова#Заработок
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