atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Первый снег будет быстро таять

Названа дата первого снегопада в Новосибирске

8 сентября 2024, 11:10
Фото: Алена Богинская / atas.info
Первый снег будет быстро таять
Волна холода накроет регион в конце сентября, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

В Новосибирске резко похолодает в конце сентября, столбик термометра по ночам в третьей декаде может опускаться до 5 градусов ниже нулевой отметки. По словам начальника отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Натальи Кичановой, похолодание может сопровождаться кратковременными осадками в виде мокрого снега.

Однако, подчеркивает эксперт, установления снежного покрова ждать не стоит, снег будет быстро таять. Устойчиво снег ляжет на почву в начале ноября. В целом, сообщила Кичанова, синоптики ожидают обычный характер погоды в сентябре, без каких-либо аномальных отклонений.

Предположительно, небольшое потепление, которое можно назвать «бабьим летом», ждет новосибирцев только с 12 по 16 сентября.

Тем временем, горожане уже жалуются за холод в квартирах. Однако центральное отопление включат только тогда, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов.

Когда установится снежный покров: изучаем даты выпадения снега за последние 8 лет
Узнать подробнее
Читайте также:
Как осенью подготовить огород к новому сезону — пять обязательных пунктовКогда начнется отопительный сезон осенью 2024О планах своих осенних путешествий рассказали новосибирцы
#Новосибирск#Осень#Синоптики#Снег#Гидрометцентр
Подпишитесь
Ведущий «Поля чудес» не отдал машину многодетной сибирячке
Сегодня, 06:41
Частный сектор в Новосибирске уходит под воду
Сегодня, 05:15
Две тысячи рублей в секунду зарабатытывает девочка-блогер — как такое возможно
Сегодня, 04:05
Выборы в Новосибирской области — сколько избирателей уже проголосовало
Сегодня, 02:44
Как осенью подготовить огород к новому сезону — пять обязательных пунктов
Вчера, 11:17
Гигантский гриб найден в лесу — как обнаружить такой же
Вчера, 09:45