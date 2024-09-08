Названа дата первого снегопада в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В Новосибирске резко похолодает в конце сентября, столбик термометра по ночам в третьей декаде может опускаться до 5 градусов ниже нулевой отметки. По словам начальника отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Натальи Кичановой, похолодание может сопровождаться кратковременными осадками в виде мокрого снега.
Однако, подчеркивает эксперт, установления снежного покрова ждать не стоит, снег будет быстро таять. Устойчиво снег ляжет на почву в начале ноября. В целом, сообщила Кичанова, синоптики ожидают обычный характер погоды в сентябре, без каких-либо аномальных отклонений.
Предположительно, небольшое потепление, которое можно назвать «бабьим летом», ждет новосибирцев только с 12 по 16 сентября.
Тем временем, горожане уже жалуются за холод в квартирах. Однако центральное отопление включат только тогда, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов.