Новосибирский избирком раскрыл явку в финальный день голосования

По состоянию на 15.00 воскресенья, 8 сентября, на выборах депутата регионального Заксобрания по округу № 3, куда входят территории Северного и Куйбышевского районов, проголосовал 11 881 человек. Это 24,36% от всех людей, включенных в электоральные списки.