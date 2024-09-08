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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Выборы проходят в течение трех дней

Новосибирский избирком раскрыл явку в финальный день голосования

8 сентября 2024, 08:23
Фото: 1MI
Выборы проходят в течение трех дней
В последний день голосования явка на участки выросла, сообщили в избирательной комиссии Новосибирской области.

По состоянию на 15.00 воскресенья, 8 сентября, на выборах депутата регионального Заксобрания по округу № 3, куда входят территории Северного и Куйбышевского районов, проголосовал 11 881 человек. Это 24,36% от всех людей, включенных в электоральные списки.

Меньшая активность отмечена на участках Советского района Новосибирска, где решается судьба мандата депутат горсовета по округу № 45. Здесь проголосовали 1 788 человек, явка составила 7,58%.

Двери избирательных участков закроются в 20.00. Всего в области проходит 18 избирательных кампаний различных уровней.

Ранее действовавший депутат Заксобрания по округу № 3 Владимир Лаптев был лишен мандата и приговорен к заключению в колонии за крупное мошенничество. Депутат горсовета от Академгородка Наталья Пинус вместе с семьей перебралась на постоянное место жительства в Черногорию.

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#Новосибирская область#Голосование#Явка#Избирком
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