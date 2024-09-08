Новосибирский избирком раскрыл явку в финальный день голосования

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
По состоянию на 15.00 воскресенья, 8 сентября, на выборах депутата регионального Заксобрания по округу № 3, куда входят территории Северного и Куйбышевского районов, проголосовал 11 881 человек. Это 24,36% от всех людей, включенных в электоральные списки.
Меньшая активность отмечена на участках Советского района Новосибирска, где решается судьба мандата депутат горсовета по округу № 45. Здесь проголосовали 1 788 человек, явка составила 7,58%.
Двери избирательных участков закроются в 20.00. Всего в области проходит 18 избирательных кампаний различных уровней.
Ранее действовавший депутат Заксобрания по округу № 3 Владимир Лаптев был лишен мандата и приговорен к заключению в колонии за крупное мошенничество. Депутат горсовета от Академгородка Наталья Пинус вместе с семьей перебралась на постоянное место жительства в Черногорию.