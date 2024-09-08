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Прав на управление мотоциклом у подростка не было

Школьник-байкер протаранил грузовик в Новосибирске

8 сентября 2024, 03:15
Фото: atas.info
Прав на управление мотоциклом у подростка не было
Несовершеннолетний мотоциклист попал в аварию в Кировском районе, сообщили в управлении ГАИ по региону.

16-летний водитель за рублем мотоцикла на улице Петухова в Кировском районе Новосибирске проигнорировал правила проезда нерегулируемых перекрестков и не уступил дорогу по принципу «помеха справа». В результате мотоцикл с объемом двигатели 250 кубических сантиметров врезался в грузовик ГАЗель.

Молодой человек госпитализирован с различными травмами. Прав на управление мотоциклом у него не было, подчеркнули в управлении ГАИ по Новосибирской области.

Ранее мы рассказывали о том, что дорожные инспекторы устанавливают личность девушки, погибшей под колесами автомобиля на нерегулируемом перекрестке на улице Красина 6 сентября.

Жители Новосибирска начали активно скупать мотоциклы
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#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Мотоцикл#Подросток
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