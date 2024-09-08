Школьник-байкер протаранил грузовик в Новосибирске

16-летний водитель за рублем мотоцикла на улице Петухова в Кировском районе Новосибирске проигнорировал правила проезда нерегулируемых перекрестков и не уступил дорогу по принципу «помеха справа». В результате мотоцикл с объемом двигатели 250 кубических сантиметров врезался в грузовик ГАЗель.