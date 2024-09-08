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Published Сегодня, 06:41

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Updated Сегодня, 06:43

Ведущий часто ставит гостей программы пред сложным выбором

Ведущий «Поля чудес» не отдал машину многодетной сибирячке

8 сентября 2024, 06:41
Ведущий часто ставит гостей программы пред сложным выбором
Забрала деньги вместо машины на телешоу «Поле чудес» жительница города Бердска в Новосибирской области.

Домохозяйке и матери троих детей Елене Иськовой в ходе записи телепрограммы «Поле чудес» пришлось делать выбор между неизвестным содержимым «черного ящика» и деньгами. За что, чтобы не открывать ящик, ведущий Леонид Якубович предложил женщине 300 тысяч рублей.

Участница игры предпочла деньги, заметив, что они ей пригодятся для организации горного похода. Елена Иськова рассказала, что давно увлекается туризмом.

Деньги женщина получила, а в «черном ящике» оказались ключи от автомобиля. Но сибирячка абсолютного не расстроилась, заметив, что прав на вождение машины у нее все равно нет.

Весной жительница Новосибирска спела в студии «Поля чудес» песню и накормила зрителей хлебом.

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