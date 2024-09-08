Ведущий «Поля чудес» не отдал машину многодетной сибирячке

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Домохозяйке и матери троих детей Елене Иськовой в ходе записи телепрограммы «Поле чудес» пришлось делать выбор между неизвестным содержимым «черного ящика» и деньгами. За что, чтобы не открывать ящик, ведущий Леонид Якубович предложил женщине 300 тысяч рублей.
Участница игры предпочла деньги, заметив, что они ей пригодятся для организации горного похода. Елена Иськова рассказала, что давно увлекается туризмом.
Деньги женщина получила, а в «черном ящике» оказались ключи от автомобиля. Но сибирячка абсолютного не расстроилась, заметив, что прав на вождение машины у нее все равно нет.
Весной жительница Новосибирска спела в студии «Поля чудес» песню и накормила зрителей хлебом.