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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

В природе дальневосточный леопард находится на грани вымирания

Видео: котенок краснокнижного леопарда вышел к людям

8 сентября 2024, 08:05
Фото: zoonovosib.ru
В природе дальневосточный леопард находится на грани вымирания

Котенок краснокнижного леопарда вышел к людям в Новосибирске

Кадры с трехмесячным малышом снял один из постоянных посетителей зоопарка.

Котенок дальневосточного леопарда, появившийся на свет три месяца назад в зоопарке Новосибирска, начал совершать первые вылазки за пределы домика в вольере. Умилительное видео разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Сергей Ильтяков.

Малыш смотрит на мир с удивлением и опаской
Видео: Сергей Ильтяков

На кадрах видно, как малыш сначала осторожно выглядывает из укрытия, потом осмеливается выйти наружу и забавно нападает на свою маму. Позже маленький хищник внимательно рассматривает мир по другую сторону клетки. Видно, что ему страшно, но любопытство одерживает верх.

Дальневосточные леопарды — самый северный подвид леопардов, в природе их осталось совсем мало, животное занесено в Красную книгу.

Так же в объектив Сергея Ильтякова попали умилительные игры котят манулов.

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