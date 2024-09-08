Видео: котенок краснокнижного леопарда вышел к людям

На кадрах видно, как малыш сначала осторожно выглядывает из укрытия, потом осмеливается выйти наружу и забавно нападает на свою маму. Позже маленький хищник внимательно рассматривает мир по другую сторону клетки. Видно, что ему страшно, но любопытство одерживает верх.