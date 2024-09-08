Видео: котенок краснокнижного леопарда вышел к людям

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Котенок дальневосточного леопарда, появившийся на свет три месяца назад в зоопарке Новосибирска, начал совершать первые вылазки за пределы домика в вольере. Умилительное видео разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Сергей Ильтяков.
На кадрах видно, как малыш сначала осторожно выглядывает из укрытия, потом осмеливается выйти наружу и забавно нападает на свою маму. Позже маленький хищник внимательно рассматривает мир по другую сторону клетки. Видно, что ему страшно, но любопытство одерживает верх.
Дальневосточные леопарды — самый северный подвид леопардов, в природе их осталось совсем мало, животное занесено в Красную книгу.
Так же в объектив Сергея Ильтякова попали умилительные игры котят манулов.