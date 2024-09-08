Видео: Новосибирск утонул после осеннего ливня

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Ливень, обрушившийся на Новосибирск во второй половине дня в воскресенье, 8 сентября, затопил улицы как в центре города, так и на окраинах. В глубоких лужах заглохли десятки машин. Сообщения о подобных проблемах приходят с площади инженера Будагова, с проезда Виктора Ващука, из Дивногорского микрорайона и других мест. Люди делятся кадрами происходящего.
Соцсети переполнены гневными комментариями.
«Отдел благоустройства искупать в этих луже-морях, и мэра тоже в компанию. Застройщиков, не сделавших ливневки во всех ЖК по городу, туда же — замочить по полной часов на 5. Отмокать им всем за косяки"ю
«Самое обидное это то, что за это ни кто ни когда не ответит и не понесет наказания
Деньги освоены и поделены. А людям по-видимому надо в качестве второй, или даже первой машины, покупать ХОВО или ШАХМАН».
Мэрия, в свою очередь, официально признает — из-за наличия финансовых трудностей содержать в порядке существующую систему коллекторов не получается. Не говоря уже о строительстве новых.