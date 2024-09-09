Александр Масляков оставил наследство — кто вступит в борьбу за миллионы

Самое главное наследство — компания «АМиК». Она владеет правами КВН и не только. Более 10 лет назад его компания заработала примерно миллиард рублей по официальным данным. Гендиректором «АМиК» с 2013 года стал сын. Доходы Маслякова-старшего публике никогда доступны не были. Три года назад в год он заработал около 500 млн рублей и это единственные сведения в открытом доступе. У семьи Маслякова был куплен коттедж стоимостью в 388 млн рублей, а также имелись квартиры в центре Москвы и коллекция машин. Теперь имущество разделит его семья.