Александр Масляков оставил наследство — кто вступит в борьбу за миллионы

Posted Сегодня, 02:02
Published Сегодня, 02:02
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Updated Сегодня, 02:04
Александр Масляков ушел из жизни на 83-м году жизни. Он был много лет руководителем и бессменным ведущим телеигры «КВН». У телеведущего была диагностирована онкология. Он вел борьбу с болезнью два года: в это время отошел от ведения передачи. За столько лет работы Масляков-старший нажил себе огромное наследство, которое теперь достанется его семье.
Родители Александра Маслякова ушли из жизни еще много лет назад. Ведущий женился на Светлане Семеновой более 50 лет назад. У них есть сын Александр. Вся семья решила заниматься империей КВН-а, а именно компанией «АМиК» («Александр Масляков и компания»). Даже внучка телеведущего вела детскую версию игры.
Самое главное наследство — компания «АМиК». Она владеет правами КВН и не только. Более 10 лет назад его компания заработала примерно миллиард рублей по официальным данным. Гендиректором «АМиК» с 2013 года стал сын. Доходы Маслякова-старшего публике никогда доступны не были. Три года назад в год он заработал около 500 млн рублей и это единственные сведения в открытом доступе. У семьи Маслякова был куплен коттедж стоимостью в 388 млн рублей, а также имелись квартиры в центре Москвы и коллекция машин. Теперь имущество разделит его семья.