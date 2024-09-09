atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 01:26

Published Сегодня, 01:26

Modified Сегодня, 01:28

Updated Сегодня, 01:28

На улице плохой асфальт

Автомобилист взмолил Путина о помощи из-за разбитых дорог

9 сентября 2024, 01:26
Фото: 1MI
На улице плохой асфальт

Житель Новосибирска просит помощи у Путина из-за ужасного асфальта

Мужчина дважды обратился к президенту с просьбой разобраться в дорожной ситуации, о чем рассказал сам сибиряк.

Мужчину не устраивают дороги в Кировском районе, а именно в Акатуйском жилмассиве. Он называет участок дороги от одноименной остановки между домами №12/6 и 14/4 на Виктора Уса непригодным для езды.

Сибиряк называет свой жилмассив густонаселенным, где большой поток автомобилей, но вот асфальт там явно нужно обновить, пишет НДН.инфо. Он обратился к главе государства с просьбой «посодействовать».

Примечательно, но это не единственное обращение новосибирца к Владимиру Путину. Первая жалоба никакой реакции или действий не дала.

А вот в трамваях нашли различные нарушения сразу же после жалобы Путину.

Путину пришло письмо с просьбой не увольнять директора цирка Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Путин упал, а Шуфутинский вырос: изучаем стоимость политиков и певцовУсловия, как в концлагере: сотрудники «ГЭТ» жалуются Путину на работу в трамваяхПо 10 тысяч из остатков маткапитала разрешил выплачивать Путин новосибирцам
#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Автомобиль#Жалобы#Владимир Путин#Автомобилисты
Подпишитесь
Режим ЧС ввели в Новосибирской области — в чем причина
Сегодня, 05:04
Вспышка опасного заболевания зафиксирована на территории Новосибирской области
Сегодня, 05:41
Из России в Китай едва не вывезли драгоценности на 17 млн — что там было
Сегодня, 03:31
Волна заморозков и снега приближается к Новосибирской области
Сегодня, 02:38
Житель Новосибирска принес на «Битву шефов» странное блюдо — чем он удивил поваров
Сегодня, 02:20