Автомобилист взмолил Путина о помощи из-за разбитых дорог

Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
Modified Сегодня, 01:28
Updated Сегодня, 01:28
Мужчину не устраивают дороги в Кировском районе, а именно в Акатуйском жилмассиве. Он называет участок дороги от одноименной остановки между домами №12/6 и 14/4 на Виктора Уса непригодным для езды.
Сибиряк называет свой жилмассив густонаселенным, где большой поток автомобилей, но вот асфальт там явно нужно обновить, пишет НДН.инфо. Он обратился к главе государства с просьбой «посодействовать».
Примечательно, но это не единственное обращение новосибирца к Владимиру Путину. Первая жалоба никакой реакции или действий не дала.
А вот в трамваях нашли различные нарушения сразу же после жалобы Путину.