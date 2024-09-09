Бабье лето все же наступит — когда ждать тепло

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Как рассказала Atas.info начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова, погода ощутимо улучшится до конца рабочей недели.
«Погода улучшается, ждем до конца рабочей недели заметного потепления. В регионе сохранится погода без осадков, исключением станут только 15 и 16 сентября, когда ненадолго придет облачность с дождями», — говорит Наталья Кичанова.
Тепло в регионе будет постепенно нарастать. В ближайшие пару дней в ночные часы термометры еще покажут +1…+6 градусов, по северо-западным районам области прогнозируют заморозки -2…0 градусов. Основное тепло ожидают после 16 сентября, в дневные часы термометры будут показывать +16…+22 градуса. Погода без осадков точно простоит до 18 сентября, а может, даже дольше.
Бабье лето, как правило, наступает во второй декаде сентября и может длиться до двух недель.
Также синоптик дала прогноз на весь сентябрь. Посмотрите, чего стоит ждать от погоды.