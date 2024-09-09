Бабье лето все же наступит — когда ждать тепло

Тепло в регионе будет постепенно нарастать. В ближайшие пару дней в ночные часы термометры еще покажут +1…+6 градусов, по северо-западным районам области прогнозируют заморозки -2…0 градусов. Основное тепло ожидают после 16 сентября, в дневные часы термометры будут показывать +16…+22 градуса. Погода без осадков точно простоит до 18 сентября, а может, даже дольше.