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Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Названы сроки начала бабьего лета в Новосибирске

Бабье лето все же наступит — когда ждать тепло

9 сентября 2024, 10:59
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Названы сроки начала бабьего лета в Новосибирске

Погода в Новосибирской области постепенно налаживается, уже в ближайшие дни станет еще теплее, пообещали в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Как рассказала Atas.info начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова, погода ощутимо улучшится до конца рабочей недели.

«Погода улучшается, ждем до конца рабочей недели заметного потепления. В регионе сохранится погода без осадков, исключением станут только 15 и 16 сентября, когда ненадолго придет облачность с дождями», — говорит Наталья Кичанова.

Тепло в регионе будет постепенно нарастать. В ближайшие пару дней в ночные часы термометры еще покажут +1…+6 градусов, по северо-западным районам области прогнозируют заморозки -2…0 градусов. Основное тепло ожидают после 16 сентября, в дневные часы термометры будут показывать +16…+22 градуса. Погода без осадков точно простоит до 18 сентября, а может, даже дольше.

Какой будет погода в Новосибирске в сентябре
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Бабье лето, как правило, наступает во второй декаде сентября и может длиться до двух недель.

Также синоптик дала прогноз на весь сентябрь. Посмотрите, чего стоит ждать от погоды.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Погода#Бабье лето
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