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Терешкова помнит теплым словом Маслякова

Бывший вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова высказалась об Александре Маслякове

9 сентября 2024, 05:48
Фото: Первый канал/скриншот
Терешкова помнит теплым словом Маслякова
Памятным словом почтила ведущего Александра Маслякова бывшая новосибирская чиновница Анна Терешкова, о чем сообщила в своих социальных сетях.

8 сентября скончался бессменный ведущий КВН Александр Масляков. Он два года боролся с онкологическим недугом, но болезнь победила. Ему было 82 года.

Бывшая чиновница Анна Терешкова почтила память легенде юмора. По ее словам, студенческие годы у экс-вице мэра ассоциируются с КВНом. И она, и ее однокурсники играли в эту игру. Она поблагодарила Маслякова в прощальном посте.

Масляков оставил за собой приличное наследство. Стало известно, кому достанутся миллионы денег и недвижимость с автомобилями.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Смерть#Анна Терешкова
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