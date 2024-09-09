Бывший вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова высказалась об Александре Маслякове

Бывшая чиновница Анна Терешкова почтила память легенде юмора. По ее словам, студенческие годы у экс-вице мэра ассоциируются с КВНом. И она, и ее однокурсники играли в эту игру. Она поблагодарила Маслякова в прощальном посте.