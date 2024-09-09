Бывший вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова высказалась об Александре Маслякове

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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8 сентября скончался бессменный ведущий КВН Александр Масляков. Он два года боролся с онкологическим недугом, но болезнь победила. Ему было 82 года.
Бывшая чиновница Анна Терешкова почтила память легенде юмора. По ее словам, студенческие годы у экс-вице мэра ассоциируются с КВНом. И она, и ее однокурсники играли в эту игру. Она поблагодарила Маслякова в прощальном посте.
Масляков оставил за собой приличное наследство. Стало известно, кому достанутся миллионы денег и недвижимость с автомобилями.