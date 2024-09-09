Чиновница отработала подаренный телефон оригинальным способом — что она сделала

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В прокуратуре уточнили, что фигурант является начальником одного из отделов министерства. По версии следствия, в течение полутора лет, с 2022 по 2024 год она получила от руководителя строительной компании мобильный телефон и услуги имущественного характера на общую сумму 127 тысяч рублей. Деньги были платой за ускоренное рассмотрение конкурсной документации и лоббирования интересов застройщика. Именно это стало той оригинальной платой за подарки и деньги. Уточняется, что компания возводит социально-значимые объекты на территории Новосибирской области.
По ч. 3 ст. 290 УК РФ начальнице отдела грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. С задержанной проводят следственные действия.
Сегодня стало известно, что глава СК Александр Бастрыкин обратил внимание на видеообращение новосибирцев, живущих с баннеров вместо крыши.