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Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Во взятке уличили сотрудницу Минстроя Новосибирской области

Чиновница отработала подаренный телефон оригинальным способом — что она сделала

9 сентября 2024, 11:37
Фото: Изображение Midjourney

Во взятке уличили сотрудницу Минстроя Новосибирской области

Сотрудница министерства строительства Новосибирской области проходит подозреваемой по делу о получении взятки, рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

В прокуратуре уточнили, что фигурант является начальником одного из отделов министерства. По версии следствия, в течение полутора лет, с 2022 по 2024 год она получила от руководителя строительной компании мобильный телефон и услуги имущественного характера на общую сумму 127 тысяч рублей. Деньги были платой за ускоренное рассмотрение конкурсной документации и лоббирования интересов застройщика. Именно это стало той оригинальной платой за подарки и деньги. Уточняется, что компания возводит социально-значимые объекты на территории Новосибирской области.

По ч. 3 ст. 290 УК РФ начальнице отдела грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. С задержанной проводят следственные действия.

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Сегодня стало известно, что глава СК Александр Бастрыкин обратил внимание на видеообращение новосибирцев, живущих с баннеров вместо крыши.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Взятка
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