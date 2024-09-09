Для помощи аграриям с 10 сентября вводится режим ЧС в Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Как отметил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов, с августа по сентябрь в регионе во многих районах отмечают переувлажнение почвы из-за сильных дождей. Это сказывается как на сроках уборки урожая, так и на его качестве и количестве.
Было принято решение о введении режима ЧС на территории Новосибирской области. Он начнет действовать с 10 сентября.
Введение этого режима позволит региону обратиться в Минсельхоз России с предложением об изменении значений целевых показателей, установленных в 2024 году.
Также аграриям помогут со спецтехникой. Помимо этого, сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заключали договоры страхования посевов от чрезвычайной ситуации, смогут подать заявки на получение страховой выплаты.