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На территории региона введен режим ЧС

Для помощи аграриям с 10 сентября вводится режим ЧС в Новосибирской области

9 сентября 2024, 10:37
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
На территории региона введен режим ЧС
Правительство региона приняло решение о введении с 10 сентября режима чрезвычайной ситуации на территории Новосибирской области в связи с неблагоприятными погодными условиями, значительно затрудняющими ход уборочной кампании 2024 года, соответствующий проект постановления одобрили на заседании.

Как отметил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов, с августа по сентябрь в регионе во многих районах отмечают переувлажнение почвы из-за сильных дождей. Это сказывается как на сроках уборки урожая, так и на его качестве и количестве.

Было принято решение о введении режима ЧС на территории Новосибирской области. Он начнет действовать с 10 сентября.

Введение этого режима позволит региону обратиться в Минсельхоз России с предложением об изменении значений целевых показателей, установленных в 2024 году.

Также аграриям помогут со спецтехникой. Помимо этого, сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заключали договоры страхования посевов от чрезвычайной ситуации, смогут подать заявки на получение страховой выплаты.

Режим ЧС ввели в Новосибирской области — в чем причина
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Сельское хозяйство#Аграрии#Режим ЧС#ЧС
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