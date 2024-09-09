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Еще одно мигрантское кафе закрыли на Хилке в Новосибирске

Еще одно мигрантское кафе закрыли на Хилке в Новосибирске

9 сентября 2024, 08:57
Фото: Прокуратура Новосибирской области
Кафе «Тан-Баран» работало в самовольно построенном здании, ранее суд постановил кафе закрыть, а здание снести, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

При этом заведение общепита продолжало оказывать услуги. 9 сентября на место прибыли сотрудники полиции, прокуратуры и судебных приставов. Кафе «Тан-Баран» опечатали.

Рейды по надзору за исполнением судебных решений проводят в Хилокском жилмассиве регулярно. Также иностранцев проверяют на соблюдение миграционного законодательства и при необходимости ставят на воинский учет.

Фото: Прокуратура Новосибирской области

Ранее местные жители пожаловались главе СК РФ Александру Бастрыкину, что закрытые кафе продолжают работать, а новые самострои появляются на месте старых.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Еда#Хилокский жилмассив
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