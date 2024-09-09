Горе-мать из Новосибирска молит семью о прощении после потери новорожденной дочки

Сначала Следственный комитет возбудил дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, а затем переквалифицировал его по статье «Убийство». Мать арестовали. Она в СИЗО. Оттуда она пишет письма своим родным с просьбой не отворачиваться от нее. Также просит помогать финансово. Близкие на общение с ней не идут. Расследование дела продолжается.