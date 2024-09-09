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Published Сегодня, 03:02

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Updated Сегодня, 03:04

Мать может быть причастной к гибели ребенка

Горе-мать из Новосибирска молит семью о прощении после потери новорожденной дочки

9 сентября 2024, 03:02
Фото: Изображение Midjourney
Мать может быть причастной к гибели ребенка
19-летняя мать просит родственников простить ее за гибель ее новорожденной дочки, которую она ударила об диван, о чем рассказала семья подозреваемой.

Трагедия произошла в конце 2023 года. Мать укладывала новорожденную дочку спать, но та не переставала плакать. Со злости женщина ударила ребенка головой об диван. В скорую она позвонила не сразу, а через пару часов. Время было упущено.

Сначала родительница врала, что девочка поперхнулась при кормлении, но позже выяснилось, что у малышки был ушиб мозга. Сердце ребенка завезти удалось, месяц она лежала в реанимации, а спустя время скончалась, пишет КП-Новосибирск.

Сначала Следственный комитет возбудил дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, а затем переквалифицировал его по статье «Убийство». Мать арестовали. Она в СИЗО. Оттуда она пишет письма своим родным с просьбой не отворачиваться от нее. Также просит помогать финансово. Близкие на общение с ней не идут. Расследование дела продолжается.

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