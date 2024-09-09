Горе-мать из Новосибирска молит семью о прощении после потери новорожденной дочки

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
Трагедия произошла в конце 2023 года. Мать укладывала новорожденную дочку спать, но та не переставала плакать. Со злости женщина ударила ребенка головой об диван. В скорую она позвонила не сразу, а через пару часов. Время было упущено.
Сначала родительница врала, что девочка поперхнулась при кормлении, но позже выяснилось, что у малышки был ушиб мозга. Сердце ребенка завезти удалось, месяц она лежала в реанимации, а спустя время скончалась, пишет КП-Новосибирск.
Сначала Следственный комитет возбудил дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, а затем переквалифицировал его по статье «Убийство». Мать арестовали. Она в СИЗО. Оттуда она пишет письма своим родным с просьбой не отворачиваться от нее. Также просит помогать финансово. Близкие на общение с ней не идут. Расследование дела продолжается.