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Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Кто стал новым замом

Губернатор Новосибирской области реализовал неожиданные кадровые решения

9 сентября 2024, 04:05
Фото: atas.info
Кто стал новым замом

Назначены два новых заместителя губернатора Новосибирской области

В правительстве Новосибирской области произошли кадровые перестановки, о которых сообщил губернатор во время оперативного совещания в правительстве.

В 2024 году в правительстве произошли изменения: два заместителя губернатора Андрея Травникова покинули свои должности. Максим Кудрявцев стал мэром города, а Сергей Нелюбов теперь ректор НГПУ.

Глава региона реализовал обещанные ранее неожиданные кадровые решения. Теперь в заместители назначили министра здравоохранения Константина Хальзова и ранее работающую в должности замруководителя администрации губернатора Валентину Дудникову.

У каждого из заместителей свои обязанности, они будут курировать две сферы: Хальзов —Минздрава и Минтруда, а Дудникова — Минобразование, департамент молодежной политики и Минспорта.

Неожиданные кадровые решения пообещал принять губернатор Новосибирской области
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