Губернатор Новосибирской области реализовал неожиданные кадровые решения

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В 2024 году в правительстве произошли изменения: два заместителя губернатора Андрея Травникова покинули свои должности. Максим Кудрявцев стал мэром города, а Сергей Нелюбов теперь ректор НГПУ.
Глава региона реализовал обещанные ранее неожиданные кадровые решения. Теперь в заместители назначили министра здравоохранения Константина Хальзова и ранее работающую в должности замруководителя администрации губернатора Валентину Дудникову.
У каждого из заместителей свои обязанности, они будут курировать две сферы: Хальзов —Минздрава и Минтруда, а Дудникова — Минобразование, департамент молодежной политики и Минспорта.