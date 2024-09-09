Названы самые популярные направления для путешествий по миру

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Проведенный среди путешественников опрос показал, что самыми популярными направлениями для туристических поездок в мире стали Лас-Вегас, Нью-Йорк и Лондон. По мнению экспертов в сфере путешествий, в 2024 году популярность отдыха на пляже постепенно вытесняется развлекательным и познавательным туризмом.
Так, 46% опрошенных заявили, что в первую очередь их интересует посещения исторических достопримечательностей, а 37% предпочитают совмещать туристические поездки с посещением каких-либо концертов.
Объясняется это тем, что большинство туристов стараются в путешествиях запечатлеть интересный контент для своих аккаунтов в социальных сетях и провести отпуск с максимальной разницей со своей повседневной жизнью.
В топ лучших городов для путешествий также вошли Лос-Анжелес, Париж, Рио-де-Жанейро, Орландо, Токио, Сидней и Амстердам.