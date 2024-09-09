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Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Самые популярные направления для путешествий

Названы самые популярные направления для путешествий по миру

9 сентября 2024, 11:26
Фото: 1MI
Самые популярные направления для путешествий
Эксперты утверждают. что популярность поездок на море постепенно снижается.

Проведенный среди путешественников опрос показал, что самыми популярными направлениями для туристических поездок в мире стали Лас-Вегас, Нью-Йорк и Лондон. По мнению экспертов в сфере путешествий, в 2024 году популярность отдыха на пляже постепенно вытесняется развлекательным и познавательным туризмом.

Так, 46% опрошенных заявили, что в первую очередь их интересует посещения исторических достопримечательностей, а 37% предпочитают совмещать туристические поездки с посещением каких-либо концертов.

Объясняется это тем, что большинство туристов стараются в путешествиях запечатлеть интересный контент для своих аккаунтов в социальных сетях и провести отпуск с максимальной разницей со своей повседневной жизнью.

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В топ лучших городов для путешествий также вошли Лос-Анжелес, Париж, Рио-де-Жанейро, Орландо, Токио, Сидней и Амстердам.

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#Юрий Фомиченко#Туризм#Путешествия#КЦ
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