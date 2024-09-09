Путешествие на товарном поезеде через Сахару — эта поездка запомнится на всю жизнь

Длина товарного поезда впечатляет: она составляет три километра. За 20 часов товарный поезд, в состав которого входят и несколько пассажирских вагонов, пересекает северо-западную африканскую страну. Туристы садятся в поезд в городе Зузрат, где добывают руду и доезжают до порта Нуадибу, преодолевая около 300 километров.