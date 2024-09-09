Путешествие на товарном поезеде через Сахару — эта поездка запомнится на всю жизнь

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Среди любителей путешествий большую популярность завоевал туристическая поездка по железной дороге по пустыне Сахара. Особенность маршрута в том, что путешествие проходит на грузовом поезде, перевозящим железную руду по Мавритании.
Длина товарного поезда впечатляет: она составляет три километра. За 20 часов товарный поезд, в состав которого входят и несколько пассажирских вагонов, пересекает северо-западную африканскую страну. Туристы садятся в поезд в городе Зузрат, где добывают руду и доезжают до порта Нуадибу, преодолевая около 300 километров.
Удивительно, но некоторые путешественники предпочитают совершать эту поездку в грузовых вагонах. Несмотря на то, что о каком-то даже минимальном комфорте речи не идет, этот способ является весьма популярным среди туристов.
Любители необычных поездок рекомендуют взять с собой еду (вагона-ресторана в поезде нет) и не менее трех литров воды. Кроме того, туристам обязательно понадобятся защитные очки, предохраняющие глаза от рудной пыли, шарф, сменная одежда и спальный мешок.
Интересно, что главным неудобством этой поездки называют вероятность отстать от поезда в момент его остановки. Некоторые путешественники используют их как возможность сходить в туалет, но машинист поезда может тронуться в любое время.