Пять самых дешевых направлений для интересного отдыха в Европе

В топ-5 также вошла Португалия, Швеция и Венгрия. Но самым доступным туристическим направлением стала Индия. Там туристу достаточно 7,2 тысяч рублей в сутки. Но дорогие билеты на самолет делают страну не очень привлекательным направлением для путешествий.