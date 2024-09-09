Пять самых дешевых направлений для интересного отдыха в Европе

Posted 9 сентября 2024, 06:51
Published 9 сентября 2024, 06:51
Modified 9 сентября 2024, 07:26
Updated 9 сентября 2024, 07:26
Самыми дешевыми направлениями туристических поездок в Европе признаны Польша и Испания. Такие выводы можно сделать, проанализировав данные о расходах туристов.
Оказалось, что путешественник за сутки пребывания в этих странах обычно тратит около 8,5 тысяч рублей. В эту сумму входят расходы на отель, еду, транспорт и экскурсии.
В топ-5 также вошла Португалия, Швеция и Венгрия. Но самым доступным туристическим направлением стала Индия. Там туристу достаточно 7,2 тысяч рублей в сутки. Но дорогие билеты на самолет делают страну не очень привлекательным направлением для путешествий.
При этом богатая история и наличие известных мест сделает такое путешествие по Европе незабываемым.