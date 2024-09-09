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Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Самые недорогие путешествия

Пять самых дешевых направлений для интересного отдыха в Европе

9 сентября 2024, 06:51
Фото: 1MI
Самые недорогие путешествия
Стало известно, в каких странах туристы тратят меньше всего денег, получая массу впечатлений. Рейтинг составлен по отзывам и расходам путешественников.

Самыми дешевыми направлениями туристических поездок в Европе признаны Польша и Испания. Такие выводы можно сделать, проанализировав данные о расходах туристов.

Оказалось, что путешественник за сутки пребывания в этих странах обычно тратит около 8,5 тысяч рублей. В эту сумму входят расходы на отель, еду, транспорт и экскурсии.

В топ-5 также вошла Португалия, Швеция и Венгрия. Но самым доступным туристическим направлением стала Индия. Там туристу достаточно 7,2 тысяч рублей в сутки. Но дорогие билеты на самолет делают страну не очень привлекательным направлением для путешествий.

При этом богатая история и наличие известных мест сделает такое путешествие по Европе незабываемым.

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#Юрий Фомиченко#Туризм#Путешествия#Экскурсии#Отпуск#Европа#КЦ#Расходы#Польша#Испания
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