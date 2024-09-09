Раскрыты подробности гибели известного хоккеиста из Новосибирска

Всё произошло на Обском водохранилище, когда Лев Чубаров катался на гидроцикле, решив по какой-то причине не навевать жилет. Сначала обнаружили только катер. Тело нашли спустя несколько дней, пишет НГС. 13 октября ему должно было исполниться 53 года.