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Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Раскрыты подробности гибели известного хоккеиста из Новосибирска

Раскрыты подробности гибели известного хоккеиста из Новосибирска

9 сентября 2024, 07:21
Фото: 1MI, vk.com/nskhockey
Трагедия произошла еще 31 августа, но тело Льва Чубарова не могли найти несколько дней, информация опубликована в официальном паблике Ночной хоккейной лиги.

Всё произошло на Обском водохранилище, когда Лев Чубаров катался на гидроцикле, решив по какой-то причине не навевать жилет. Сначала обнаружили только катер. Тело нашли спустя несколько дней, пишет НГС. 13 октября ему должно было исполниться 53 года.

Лев Чубаров был защитником хоккейного клуба «Филигран». Партнеры по команде говорят о Чубарове как о игроке высокого класса и отзывчивом человеке.

Прощание пройдет 10 сентября с 11:30 до 12:30 на улице Кропоткина, 112.

Хоккейный клуб «Филигран» основан в 2010 году выпускниками СДЮШОР «Сибирь», которые ранее играли в разных клубах страны.

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В июне стало известно об уходе из жизни бывшего игрока хоккейного клуба «Сибирь» Евгения Тютикова.

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#Алёна Рогонова#Спорт#Новосибирск#Хоккей
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