Раскрыты подробности гибели известного хоккеиста из Новосибирска

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Всё произошло на Обском водохранилище, когда Лев Чубаров катался на гидроцикле, решив по какой-то причине не навевать жилет. Сначала обнаружили только катер. Тело нашли спустя несколько дней, пишет НГС. 13 октября ему должно было исполниться 53 года.
Лев Чубаров был защитником хоккейного клуба «Филигран». Партнеры по команде говорят о Чубарове как о игроке высокого класса и отзывчивом человеке.
Прощание пройдет 10 сентября с 11:30 до 12:30 на улице Кропоткина, 112.
Хоккейный клуб «Филигран» основан в 2010 году выпускниками СДЮШОР «Сибирь», которые ранее играли в разных клубах страны.