Режим ЧС ввели в Новосибирской области — в чем причина

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Этот режим введен из-за пасмурной погоды, которая не меняется с конца лета. Сейчас ЧС действует в 12 районах области. Еще в 8 — режим повышенной готовности.
Как уточнил министр с/х Андрей Шинделов, завершается подготовка документов о введении полноценного ЧС во всех районах. Связана такая спешка с тем, что аграрии не могут убрать урожай, который с каждым днем все портится, а мешают им постоянные дожди.
Пока в регионе фиксируют весьма низкие темпы сбора урожая. Введение этого режима позволит обеспечить аграриев техникой, добиться им компенсации и другой помощи.