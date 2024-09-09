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Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Режим ЧС введен не везде

Режим ЧС ввели в Новосибирской области — в чем причина

9 сентября 2024, 05:04
Фото: 1MI
Режим ЧС введен не везде

В Новосибирской области введен режим ЧС из-за дождей

На территории Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации, о чем стало известно во время оперативного совещания в правительстве.

Этот режим введен из-за пасмурной погоды, которая не меняется с конца лета. Сейчас ЧС действует в 12 районах области. Еще в 8 — режим повышенной готовности.

Как уточнил министр с/х Андрей Шинделов, завершается подготовка документов о введении полноценного ЧС во всех районах. Связана такая спешка с тем, что аграрии не могут убрать урожай, который с каждым днем все портится, а мешают им постоянные дожди.

Пока в регионе фиксируют весьма низкие темпы сбора урожая. Введение этого режима позволит обеспечить аграриев техникой, добиться им компенсации и другой помощи.

Режим ЧС в Новосибирской области — причины и сроки
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Сельское хозяйство#Режим ЧС#ЧС
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