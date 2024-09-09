«Россети» направят более 6,6 млрд рублей на развитие в Новосибирской области

Говоря об инвестпрограмме, Андрей Рюмин выделил проекты в Новосибирской агломерации. Один из приоритетов — электроснабжение уникального научного комплекса СКИФ в наукограде Кольцово. Завершено строительство подстанции 110 кВ «Залив», которая обеспечивает мощностью потребителей на юго-западе Новосибирска и в ближайших населенных пунктах. Также «Россети» приступили к созданию сетевой инфраструктуры для микрорайона «Клюквенный», где планируется ввод миллиона квадратных метров жилья.