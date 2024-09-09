«Россети» направят более 6,6 млрд рублей на развитие в Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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В 2023 году Группа «Россети» существенно расширила присутствие в Новосибирской области. В управлении группы сейчас находятся 67,7 тыс. км линий электропередачи и подстанции общей мощностью 15,7 тыс. МВА, в том числе объекты «Россети Новосибирск». С момента консолидации был проведен детальный анализ активов, определены ключевые задачи по модернизации и развитию инфраструктуры.
Андрей Травников напомнил, в Новосибирской области была сохранена значительная консолидация активов в электросетевом хозяйстве.
«Здесь утвердились достаточно конструктивные взаимоотношения между органами власти, электросетевыми и сбытовыми компаниями и регулятором. Именно с целью сохранения и консолидации этих взаимоотношений я активно поддержал идею „Россетей“ по приобретению активов в 2018–2019 годах. За эти годы, в том числе за последние два года проделана большая работа в части устранения дефицита в большинстве центров питания», — отметил глава региона.
«Расширение присутствия означает в первую очередь рост ответственности за электроснабжение Новосибирской области. Это особенно важно, учитывая значение региона, его научный потенциал. Планируем сохранить на высоком уровне инвестиции — в этом году направим на модернизацию и развитие сетевой инфраструктуры более 6,6 млрд рублей. Увеличили до 2,7 млрд рублей объем ремонтной программы, от которой напрямую зависит готовность энергообъектов к предстоящей зиме», — подчеркнул Андрей Рюмин.
Говоря об инвестпрограмме, Андрей Рюмин выделил проекты в Новосибирской агломерации. Один из приоритетов — электроснабжение уникального научного комплекса СКИФ в наукограде Кольцово. Завершено строительство подстанции 110 кВ «Залив», которая обеспечивает мощностью потребителей на юго-западе Новосибирска и в ближайших населенных пунктах. Также «Россети» приступили к созданию сетевой инфраструктуры для микрорайона «Клюквенный», где планируется ввод миллиона квадратных метров жилья.
Как сообщили в пресс-службе компании, на перспективу «Россети» планируют крупные проекты в магистральном комплексе. Будет проведена модернизация подстанций 220 кВ «Отрадная», 500 кВ «Заря» и «Барабинская». Это ключевые питающие центры региональной энергосистемы. Кроме того, «Барабинская» входит в состав энерготранзита в Омскую область.